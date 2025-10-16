Два трамвая, движещи се по линии с номера 1 и 6, се сблъскаха в София.

Инцидентът е станал малко след 11 часа на кръстовището на столичния бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга".

Снимка: БТА

По информация на очевидци единият трамвай блъснал другия отзад, след което удареният излязъл от релсите и се забил в дърво.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Nadezhda Doycheva

Една жена е пострадала при инцидента. Тя е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно. Заради катастрофата в района се е образувало голямо задръстване.

Снимка: БТА

На място има полиция и аварийни екипи. Предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.

Общо 15 души са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Марте Мартинели

От началото на месеца са станали 240 катастрофи, с 13 загинали и 306 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5374 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6717.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 20 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

