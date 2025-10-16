Сблъсък на два трамвая блокира голям столичен булевард, има пострадал (снимки/видео)
Една жена е настанена в болница
Два трамвая, движещи се по линии с номера 1 и 6, се сблъскаха в София.
Инцидентът е станал малко след 11 часа на кръстовището на столичния бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга".
По информация на очевидци единият трамвай блъснал другия отзад, след което удареният излязъл от релсите и се забил в дърво.
Една жена е пострадала при инцидента. Тя е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ.
Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно. Заради катастрофата в района се е образувало голямо задръстване.
На място има полиция и аварийни екипи. Предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.
Общо 15 души са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.
От началото на месеца са станали 240 катастрофи, с 13 загинали и 306 ранени.
От началото на годината са регистрирани 5374 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6717.
При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 20 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.