3794 Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Лек автомобил налетя на трамвай №22 на столичния булевард "Константин Величков" в късния следобед.

Пътният инцидент в час пик е станал в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение".

Сигналът е подаден малко след 18:00 часа. Към момента няма данни за пострадали и материални щети, съобщиха от СДВР.

Снимки от инцидента разпространиха шофьори във Фейсбук групата "Катастрофи в София", станали свидетели на сблъсъка.

От фотосите се вижда, че леката кола е върху релсите пред трамвая, ударена, докато е пресякла пътя му.

Заради инцидента на мястото се образува колона от трамваи и задръстване.

На мястото на катастрофата пристигна полицейски екип.

Само преди дни друг автомобил пресече пътя на трамваите в столицата.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София"

На 6 октомври шофьор в София проби оградата и вкара колата си на трамвайните релси на столичния булевард "Цар Борис III". Инцидентът е станал до спирка "Улица Планинец" покрай ж.к. "Панорама Бояна", а заради автомобила движението на трамваите беше временно спряно.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи в София"

През пролетта на същия булевард в района на парк "Славия" имаше сблъсък между лека кола и трамвай.

