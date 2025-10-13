Трамвай и автомобил се удариха на бул. "Константин Величков" в София (снимки)
По първоначални данни няма пострадали хора
Лек автомобил налетя на трамвай №22 на столичния булевард "Константин Величков" в късния следобед.
Войната по пътищата
Пътният инцидент в час пик е станал в отсечката между бул. "Тодор Александров" и бул. "Възкресение".
Сигналът е подаден малко след 18:00 часа. Към момента няма данни за пострадали и материални щети, съобщиха от СДВР.
Снимки от инцидента разпространиха шофьори във Фейсбук групата "Катастрофи в София", станали свидетели на сблъсъка.
От фотосите се вижда, че леката кола е върху релсите пред трамвая, ударена, докато е пресякла пътя му.
Заради инцидента на мястото се образува колона от трамваи и задръстване.
На мястото на катастрофата пристигна полицейски екип.
Само преди дни друг автомобил пресече пътя на трамваите в столицата.
На 6 октомври шофьор в София проби оградата и вкара колата си на трамвайните релси на столичния булевард "Цар Борис III". Инцидентът е станал до спирка "Улица Планинец" покрай ж.к. "Панорама Бояна", а заради автомобила движението на трамваите беше временно спряно.
През пролетта на същия булевард в района на парк "Славия" имаше сблъсък между лека кола и трамвай.