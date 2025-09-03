Трамвай на столичен градски транспорт, движещ се по линия 15, се сблъска с тролейбус, движещ се по линия 7, на Руски паметник. Инцидентът е станал около 18 часа.

По първоначална информация няма сериозно пострадали, предаде БНР.

Снимка: Любомир Тодоров, БНР

Спряно е движението на трамваите към ж.к. "Бъкстон".

Снимка: Катастрофи в София/"Фейсбук"

Това е пети инцидент с подобно превозно средство в рамките на последното денонощие. 

Поредна авария с трамвай в столицата се случи късно снощи. Инцидентът стана на бул. "Константин Величков" с мотриса по линия №11. Движението беше възпрепятствано за известно време.

"Този път не е 22, той само гледа зад трамвай 11, който се запали", свидетелства очевидец във Фейсбук.

На снимките, разпространени в групата "Забелязано в София" във Фейсбук, се вижда пушек. Трамваят е аварирал, загубил е ход и е бил изтеглен, съобщи БНТ, а малко след това движението по линията е било възстановено.

Снимка: Любомир Тодоров, БНР

"Денят на трамвая", започнал около 5:00 сутринта вчера, не приключи дотук. Вечерта последва и катастрофа на бул. "Христо Ботев", за която съобщиха потребители в групата "Катастрофи в София". От снимката, публикувана в социалната мрежа, се вижда сблъсък между мотрисата и бус, който вероятно й е пресякъл пътя на релсите.

Иван Таков: Има задържан по случая с дерайлиралия трамвай
Още два инцидента с трамваи се случиха в столицата по-рано във вторник. В ранните часове на деня трамвай потегли без ватмана, недалеч от румънското посолство на кръстовището на бул. "Ситняково", отнесе подлез и потроши седем коли, като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван Асен Втори". По-късно стана ясно, че криминално проявен пиян мъж се е пресегнал през прозореца на водача и е освободил спирачката, докато ватманът спрял возилото да си купи кафе. 

 

