Авария причини спиране на движението на трамваи в София в сутрешния час пик днес,  съобщи bTV.

Столична община

Причината за инцидента е прекъсванеа на тока в контактната мрежа. Засегнато бе ключово трасе по булевард "Мария Луиза" - от Централна гара до надлез "Надежда".

В резултат на това за около половин час бе спрямо движението на седем трамвайни линии.

От "Столичен електротранспорт" съобщиха, че движението вече е възстановено.

Напоследък зачестиха инцидентите с трамваи в София.

В началото на този месец трамвай без ватман потегли и дерайлира до Румънското посолство като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван Асен Втори". По-късно през деня станаха още няколко инцидента с дерайлирали мотриси. На следващия ден на Руски паметник се удариха мотриса и тролей. Серия продължи с дерайлирал трамвай в градинка в "Бъкстон" заради неправилна маневра с железопътната стрелка.  Кметът на София Васил Терзиев поиска от ръководството на "Столичен електротранспорт" задълбочен анализ на всеки случай.

ИЗБРАНО
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие Лайф
bTV отбеляза 25 години на медийния пазар и даде старт на есенния сезон с бляскаво събитие
20434
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига Корнер
Ливърпул отново предпочете късната инфарктна драма - този път в Шампионска лига
5614
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки Бизнес
Джером Пауъл: По-високите мита вече оказват влияние върху цените на отделни стоки
5980
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink" IT
С 6 години закъснение: Русия обмисля създаването на "аналог на Starlink"
2943
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г. Impressio
Творба на Банкси е била открадната от лондонска галерия за около 30 секунди през 2024 г.
722
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция Trip
"Последната кралица": Как една 94-годишна италианка се превърна в туристическа атракция
1617
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му Вкусотии
Лава кейк - кои са основните грешки, които може да допуснете при приготвянето му
345
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“? Zodiac
За кои зодии най-големият страх е да станат "като всички останали“?
584
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца Времето
Летен реквием до 33 градуса в следващите дни, дъжд, сняг и студ в края на месеца
6136