Авария спря трамваите по ключово трасе в час пик сутринта
Движението беше спряно за около половин час
Авария причини спиране на движението на трамваи в София в сутрешния час пик днес, съобщи bTV.
Столична община
Причината за инцидента е прекъсванеа на тока в контактната мрежа. Засегнато бе ключово трасе по булевард "Мария Луиза" - от Централна гара до надлез "Надежда".
В резултат на това за около половин час бе спрямо движението на седем трамвайни линии.
От "Столичен електротранспорт" съобщиха, че движението вече е възстановено.
Напоследък зачестиха инцидентите с трамваи в София.
В началото на този месец трамвай без ватман потегли и дерайлира до Румънското посолство като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван Асен Втори". По-късно през деня станаха още няколко инцидента с дерайлирали мотриси. На следващия ден на Руски паметник се удариха мотриса и тролей. Серия продължи с дерайлирал трамвай в градинка в "Бъкстон" заради неправилна маневра с железопътната стрелка. Кметът на София Васил Терзиев поиска от ръководството на "Столичен електротранспорт" задълбочен анализ на всеки случай.