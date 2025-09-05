Ватманката не видяла преместената стрелка и преминала със скорост по-висока от допустимата до 10 километра в час

Неправилна маневра с железопътната стрелка е причината, поради която трамвай по линия №5 дерайлира снощи в столичния квартал "Бъкстон". Сериозно пострадали пътници няма. Това е поредният инцидент с трамвай в столицата от началото на седмицата.

Трамваят дерайлира минути след 21 часа снощи.

"Видяхме как трамваят с гръм и трясък влезе в тази поляна. Очевидно беше с доста висока скорост. Веднага се отвориха вратите, имаше много изплашени хора, имаше пищящи деца", разказа Мартин Петков пред bTV.

На място спешните медици преглеждат 30-годишна жена с контузия на крака. А по разказ на друг очевидец - пътувал в трамвая, дете е било с избити зъби.

Трамваят е трябвало да продължи направо, но не успява. Излиза извън релсовия път, минава по паважа и се забива в зелената площ.

Ватманката не видяла преместената стрелка и преминала със скорост по-висока от допустимата до 10 километра в час. Преди това обаче в обръщалото на квартал "Бъкстон" влиза друг трамвай по линия 4, който обичайно не завърта там. Ватманът на мотрисата не слязъл, за да възстанови стрелката, обясни началникът на депо "Красна поляна".

"Влязъл е в кръга, защото трябвало да си оправи разписанието. Със сигурност ще бъдат наказани с административно наказание поне предупреждение за уволнение", каза инж. Иван Цветанов, началник на депо "Красна поляна".

Ватмани по трасето от квартал Княжево до Съдебната палата разказват, че често им се налага да бързат.

"Тука е много скъсено - 9 спирки са, времето е 9 минути. Трябва да отидеш, да обслужиш спирката, да изчакаш евентуално светофара и да потеглиш. Много е намалено, преди не беше така преди ремонта", сподели пред bTV Йорданка Къскатийска, ватманка.

Във вторник трамвай без ватман потегли и дерайлира до Румънското посолство като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван Асен Втори". По-късно през деня станаха още няколко инцидента с дерайлирали мотриси. На следващия ден на Руски паметник се удариха мотриса и тролей.

След серията инциденти с трамваи и тролеи през последните дни очаквам от ръководството на "Столичен електротранспорт" задълбочен анализ на всеки случай, каза днес кметът на София Васил Терзиев.

"Причините за произшествията са различни - от хулигански прояви до човешки грешки и проблеми с инфраструктурата", каза още Терзиев. По думите му през миналата година са регистрирани около 500 инцидента с превозни средства на дружеството, от които около 70 по вина на водача. Кметът посочи като пример случая пред Румънското посолство, където водачът е оставил превозното средство без надзор и с отворен прозорец, което е позволило достъп до контролните механизми.

