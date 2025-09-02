Още един трамвай дерайлира в София (снимки)
Инцидентът е станал на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Ситняково" пред жп гара "Подуяне"
Трамвай е дерайлирал при железопътна гара "Подуяне" в София, съобщиха от Столична община.
Оттам допълниха, че причините за инцидента, който е станал около 14.45 часа на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Ситняково", все още се изясняват.
Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място.
От кадрите се вижда, че дерайлиралата мотриса се е движила по линия 22.
Към момента няма данни за пострадали.
Това е вторият инцидент с мотриса на "Столичен електротранспорт" днес.
Около 4.45 часа трамвай по линия 22, който е излязъл от депо "Искър" за първия си курс дерайлира, помете седем паркирани коли и се заби в подлеза до жилищна кооперация. За щастие при катастрофата нямаше пострадали.
По-късно стана ясно, че ватманът е слязъл от мотрисата, за да си купи кафе. Той е затворил предната врата, но е забравил прозореца. Когато минали покрай мотрисата, двамата бутнали спирачката и трамваят тръгнал. Това става ясно от видео, което обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците.
Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая.
След извършен оглед, мотрисата беше вдигната с кран. Ватманът пък бе отведен в Първо районно управление за снемане на сведения.