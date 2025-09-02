Трамвай е дерайлирал при железопътна гара "Подуяне" в София, съобщиха от Столична община.

Оттам допълниха, че причините за инцидента, който е станал около 14.45 часа на кръстовището на булевардите "Мадрид" и "Ситняково", все още се изясняват.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място.

От кадрите се вижда, че дерайлиралата мотриса се е движила по линия 22. 

Към момента няма данни за пострадали. 

 

Снимка: Facebook/"Катастрофи в София"

Това е вторият инцидент с мотриса на "Столичен електротранспорт" днес.

Снимка: Facebook/"Катастрофи в София"

Около 4.45 часа трамвай по линия 22, който е излязъл от депо "Искър" за първия си курс дерайлира, помете седем паркирани коли и се заби в подлеза до жилищна кооперация. За щастие при катастрофата нямаше пострадали.

По-късно стана ясно, че ватманът е слязъл от мотрисата, за да си купи кафе. Той е затворил предната врата, но е забравил прозореца. Когато минали покрай мотрисата, двамата бутнали спирачката и трамваят тръгнал. Това става ясно от видео, което обаче не е с достатъчно добро качество, че да се видят лицата на виновниците.

Двама бутнали спирачката на катастрофиралия трамвай през отворен прозорец
Двама бутнали спирачката на катастрофиралия трамвай през отворен прозорец

Те не са се качвали и не са се возили в мотрисата, затова и липсват показания някой да е карал трамвая.

След извършен оглед, мотрисата беше вдигната с кран. Ватманът пък бе отведен в Първо районно управление за снемане на сведения.

