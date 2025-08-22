Мъж от Доспат е пострадал при пожар в сауна, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова. Инцидентът е станал в къща за гости на ул. "Кирил и Методий".

Предполагаемата причина за инцидента е късо съединение, от което се е подпалила сауната, добави тя, цитирана от БТА.

Мъжът е служител от персонала, който се е включил да помага за гасенето на пламъците и е обгазен от дима.

Оказана му е медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Доспат. Евакуирани са десет души – гости и персонал.

Унищожени са сауна, мебели, техника и част от електрическата инсталация, стените са опушени.

Пожарогасенето е извършено от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат и Девин.

