Сърцето на работника, който беше в критично състояние в УМБАЛ "Св. Георги", не е издържало, съобщи прокуратурата

Починал е багеристът, който получи тежки изгаряния при инцидент по време на работа в казанлъшкия завод "Арсенал" .

53-годишният мъж е издъхнал в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където беше транспортиран, съобщи БТА, като цитира прокуратурата в Стара Загора.

Мъжът е починал около 22:45 ч. в четвъртък, като причината за смъртта е обширно изгаряне на тялото, довело до сърдечно-съдова слабост.

Трудовата злополука стана в сряда, около 11,30 часа в двора на военния завод.

Работникът е извършвал дейност, при която багерът е избутвал с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което багеристът е получил обгаряне по тялото. Първоначално от завода съобщиха, че работникът им е получил повърхностни изгаряния.

Впоследствие информацията беше коригирана, че всъщност мъжът е обгорен тежко. Само преди ден беше съобщено, че състоянието на пострадалия е критично.

Работникът не е служител на "Арсенал", а на външна фирма. От дружеството обясниха, че инцидентът не е бил свързан с военното производство, а разследващите уточниха, че не е имало взрив или пожар.

Досъдебното производство се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Разследването е за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Прокуратурата обаче вероятно ще го преобразува, тъй като вече е налице смърт по време на трудова дейност.

Това е пореден инцидент в оръжейния завод. В началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата. Работникът е загинал пред очите на сина си, който е работил в същия цех на "Арсенал". Още двама работници по чудо остават невредими.

През януари м. г. работник обгори лицето си с барут при инцидент в завода.

