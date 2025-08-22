Огънят е тръгнал от станция за зареждане на електромобили и се е прехвърлил в съседното хале

1026 Снимка: БНТ

Пожар пламна в Индустриалната зона на Пловдив, в район "Южен".

Огънят е тръгнал от станция за зареждане на електромобили, но бързо е обхванал и халето на производствено предприятие в съседство. Става въпрос за склад за обувки, съобщиха от пожарната в Пловдив.

На място са изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба.

"Тъй като конструкцията на складовата постройка е от различни панели, е възможно да има скрити огнища и екипите продължават да проверяват", уточни пред БТА директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " в Пловдив, старши комисар Васил Димов.

По думите му след като има димоотделяне, значи има открито горене някъде. Постройката е 1400 кв. метра.

Засегнати от пожара са 300 кв. м, а 1100 кв. м са спасени. Сигналът, че гори около външно електрическо табло на зарядна станция, е получен в 8:40 тази сутрин.

Снимка: БНТ

Ввероятната причина е неизправност в електрическото табло. Това ще се изяснява на по-късен етап, каза старши комисар Димов.

Пожарът е локализиран. Пострадали няма, а причините за инцидента все още се изясняват.

Снимка: РДПБЗН - Пловдив

Общо 135 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР.

Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия.

Снимка: БНТ

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в жилищни сгради, три - в промишлени сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет - в транспортни средства, един - в горски масиви, четири - в селското стопанство, съобщи БТА.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.

