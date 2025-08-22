Пожар пламна в Индустриалната зона на Пловдив, в район "Южен".

Огънят е тръгнал от станция за зареждане на електромобили, но бързо е обхванал и халето на производствено предприятие в съседство. Става въпрос за склад за обувки, съобщиха от пожарната в Пловдив.

На място са изпратени шест противопожарни екипа и автомеханична стълба.

Горя боровата гора над Сливница, биха църковната камбана, за да известят хората
Виж още Горя боровата гора над Сливница, биха църковната камбана, за да известят хората

"Тъй като конструкцията на складовата постройка е от различни панели, е възможно да има скрити огнища и екипите продължават да проверяват", уточни пред БТА директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " в Пловдив, старши комисар Васил Димов.

По думите му след като има димоотделяне, значи има открито горене някъде. Постройката е 1400 кв. метра.

Засегнати от пожара са 300 кв. м, а 1100 кв. м са спасени. Сигналът, че гори около външно електрическо табло на зарядна станция, е получен в 8:40 тази сутрин.

Снимка: БНТ

Ввероятната причина е неизправност в електрическото табло. Това ще се изяснява на по-късен етап, каза старши комисар Димов.

Пожарът е локализиран. Пострадали няма, а причините за инцидента все още се изясняват.

Снимка: РДПБЗН - Пловдив

Общо 135 пожара са били потушени в страната през последното денонощие, двама души са пострадали, съобщиха от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР.

Пожарникарите са реагирали на 176 сигнала за произшествия.

Снимка: БНТ

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които седем в жилищни сгради, три - в промишлени сгради, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, девет - в транспортни средства, един - в горски масиви, четири - в селското стопанство, съобщи БТА.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.

ИЗБРАНО
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени Лайф
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени
21122
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари Корнер
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари
15814
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа Бизнес
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа
7888
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай IT
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай
16750
Египет извади нови артефакти от Средиземно море Impressio
Египет извади нови артефакти от Средиземно море
13577
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
2896
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps Trip
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps
1915
Спомени от детството: Турският сутляш Вкусотии
Спомени от детството: Турският сутляш
7436
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
722
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
3302