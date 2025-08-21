Пламна боровата гора над Сливница, биха църковната камбана, за да известят хората
Задействаха и системата за предупреждения BG ALERT
Голям пожар пламна в боровата гора над Сливница, съобщиха местни жители в социалната мрежа, които публикуваха снимки и видеа.
Сезонът на пожарите
Според хората огънят е пламнал в местността над гробищата в града по обед в четвъртък. От Областната дирекция на МВР-София уточниха, че пламъците са избухнали в нива край града, но впоследствие са обхванали и борова гора.
Камбаната на църквата в града е започнала да бие, за да извести хората за извънредната ситуация.
Сигналът за огъня е изпратен в 12:41 ч.
На мястото са 3 пожарни екипа с 50 доброволци и водоноски, предаде репортер на Dir.bg.
Активирана е била и системата за предупреждения BG ALERT в 13:56 ч. Текстът гласи:
"Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.
На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията.
Пред БТА Силвия Арнаутска каза, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Областният управител уточни, че пътува към мястото на пожара.
"Огънят е огромен, слиза към къщите", свидетелства жителка на града във Фейсбук, заснела бедствието.
Местни хора и доброволци се опитват да гасят пламналата гора, но по техни думи пожарът се разраства бързо и не успяват да се справят сами.
Младежите призоваха през Фейсбук за още доброволци на помощ.
За изминалото денонощие са възникнали 70 пожара, което е наполовина от това, което бе през предходните дни.