1707 Снимка: Фейсбук група Сливница, Силвия В.

Голям пожар пламна в боровата гора над Сливница, съобщиха местни жители в социалната мрежа, които публикуваха снимки и видеа.

Според хората огънят е пламнал в местността над гробищата в града по обед в четвъртък. От Областната дирекция на МВР-София уточниха, че пламъците са избухнали в нива край града, но впоследствие са обхванали и борова гора.

Камбаната на църквата в града е започнала да бие, за да извести хората за извънредната ситуация.

Снимка: Венислав Кирилов, Dir.bg

Сигналът за огъня е изпратен в 12:41 ч.

На мястото са 3 пожарни екипа с 50 доброволци и водоноски, предаде репортер на Dir.bg.

Активирана е била и системата за предупреждения BG ALERT в 13:56 ч. Текстът гласи:

"Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от областния управител на Софийска област Силвия Арнаутска.

Снимка: Фейсбук група Сливница, Карина Борисова

На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията.

Снимка: Венислав Кирилов, Dir.bg

Пред БТА Силвия Арнаутска каза, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите. Областният управител уточни, че пътува към мястото на пожара.

"Огънят е огромен, слиза към къщите", свидетелства жителка на града във Фейсбук, заснела бедствието.

Снимка: Фейсбук група Сливница, Николай Василев

Местни хора и доброволци се опитват да гасят пламналата гора, но по техни думи пожарът се разраства бързо и не успяват да се справят сами.

Младежите призоваха през Фейсбук за още доброволци на помощ.

За изминалото денонощие са възникнали 70 пожара, което е наполовина от това, което бе през предходните дни.

Снимка: Фейсбук група Сливница, Силвия В.

Снимка: Венислав Кирилов, Dir.bg

