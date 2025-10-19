Няма как да бъде установено дали не са надписвани часове, заявиха от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Шофьорският курс на 18-годишния шофьор, който загина в катастрофа край Созопол, е започнал преди да е влязло в сила правилото за задължителна дигитализация, което означава, че цялата документация за курса и изпитите по кормуване е само на хартия, предава БНТ.

Това ще затрудни проверката, тъй като всичко се въвежда ръчно и няма GPS проследяване, добавя обществената телевизия.

"Има записи само в хартиен картон, с часовете, които се полагат, но няма дигитален запис, маршрутите с джипиес координати, времетраенето, което сега в момента се провежда", заяви Слав Монов, изп. директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

По думите му няма как да бъде установено дали не са надписвани часове.

"Не, няма как да се установи, имаме ги само на хартия. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли", допълни Слав Монов.

Инструкторът на младежа - Николай Киряков, твърди, че всичко е преминало нормално, и самият той е учуден как загиналият водач се е подвел.

"Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел, но тук гледам говорите сега за знания, навици умения, как се обучил, като видите само мястото на катастрофата, скоростта според мен е била 180-200 км. При тази скорост всичко отива на вятъра - знания, умения, навици", каза още Николай Киряков.

18-годишният младеж загубил управлението на аудито и се блъснал в крайпътно дърво на шосето недалеч от Черноморец, на пътя от Созопол за Бургас. Той е взел шофьорска книжка само ден по-рано, практически с 0 часове стаж. Тя е неузнаваемо смазана, а тежкият 200 килограма двигател е излетял на 70 метра, където го открили извършилите огледа разследващи. Скоростта е била без съмнение много висока, но предстои да я установи техническата експертиза.

В катастрофата загинаха и още две 17-годишни момчета.

В понеделник в община Созопол е обявен ден на траур в знак на съпричастност към кончината на тримата младежи.

