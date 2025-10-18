Шофьор с книжка от един ден и двама негови спътници загинаха при катастрофа край Созопол, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Войната по пътищата

Произшествието е станало на 17 октомври около 23:15 часа, когато на пътя Созопол-Черноморец - на 19-ия километър, 18-годишният водач от село Зидарово заради несъобразена скорост губи контрол върху автомобила "Ауди А4", с варненска регистрация, и се блъска в крайпътно дърво.

При катастрофата на място загиват шофьорът на аудито и пътуващият на задната седалка 17-годишен продължително пребиваващ в Созопол немски гражданин.

С линейка на центъра за Спешната медицинска помощ в Созопол към УМБАЛ Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка - отново 17-годишен младеж от село Габър, който почива преди пристигането в университетската болница.

По случая е образувано досъдебно производство.

ИЗБРАНО
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни Лайф
Милена Славова: Тези 40 години не са били напразни
11901
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата Корнер
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България, може да ми спрат правата
17792
София се сдобива с първата си branded residence Бизнес
София се сдобива с първата си branded residence
10618
Лари Елисън е на път да постигне мечтата си за AI, който да наблюдава всеки IT
Лари Елисън е на път да постигне мечтата си за AI, който да наблюдава всеки
1868
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й Impressio
Той разбил сърцето на Мерилин и се чувствал виновен за смъртта й
7313
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим Trip
Пилот разкрива какво наистина се случва, ако не включите самолетния режим
4386
Може ли едросмленият черен пипер да увреди вашия незалепващ тиган Вкусотии
Може ли едросмленият черен пипер да увреди вашия незалепващ тиган
98