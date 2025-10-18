18-годишен с книжка от ден уби себе си и двама свои връстници край Созопол
Шофьорът изгубил контрол над колата заради несъобразена скорост и се блъснал в дърво
Шофьор с книжка от един ден и двама негови спътници загинаха при катастрофа край Созопол, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Войната по пътищата
Произшествието е станало на 17 октомври около 23:15 часа, когато на пътя Созопол-Черноморец - на 19-ия километър, 18-годишният водач от село Зидарово заради несъобразена скорост губи контрол върху автомобила "Ауди А4", с варненска регистрация, и се блъска в крайпътно дърво.
При катастрофата на място загиват шофьорът на аудито и пътуващият на задната седалка 17-годишен продължително пребиваващ в Созопол немски гражданин.
С линейка на центъра за Спешната медицинска помощ в Созопол към УМБАЛ Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка - отново 17-годишен младеж от село Габър, който почива преди пристигането в университетската болница.
По случая е образувано досъдебно производство.