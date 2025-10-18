С изключително висока скорост е летял автомобилът, в който намериха смъртта си трима ученици на 17 и 18 години на пътя Созопол - Черноморец. Трагедията се разигра в петък вечерта след 23 часа на около 1 км от Созопол в посока Бургас.

Войната по пътищата

Предстои техническата експертиза да установи с точно колко километра в час се е движела леката кола. 

След удара в дървото двигателят на аудито е излетял на около 70 метра от мястото на катастрофата, където е и намерен от извършилите огледа. 

Двигателят тежи най-малко 200 килограма и е изхвърчал напълно от купето, съобщава "Флагман".

Смачканата до неузнаваемост кола се намира на паркинг на полицията. Предполага се, че автомобилът се е търкалял по пътното платно напречно, тъй като ударът в дървото очевидно е засегнал тавана.

Най-ужасяващи са щетите в предната лява част на Аудито, което обяснява защо водачът - 18-годишният Йордан Николов от созополското с. Зидарово, който е имал по-малко от 24 часа стаж зад волана - е загинал на място.

Зад него, на задната седалка, е намерен мъртъв и 17-годишният му съученик от Германия. Единственият, оцелял директно след сблъсъка, но впоследствие починал на път за болницата, е младежът, возил се на предна дясна седалка.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи България"

При сблъсъка дървото буквално е било изкоренено, а пожарникари трябвало да режат ламарините, за да извадят телата на загиналите.

Тримата загинали били най-добри приятели от детството, разказаха пред бургаската медия съседи на Йордан от с. Зидарово. Те учели в СУ "Св. св. Кирил и Методий" в Созопол, били примерни ученици.

"Бяха ученици за пример - както с поведението си, така и с високите си оценки. Винаги са били внимателни и ученолюбиви. Всички учители много ги харесвахме и се гордееха с тях", каза служител на учебното заведение.

Управлявалият колата Йордан от години мечтаел да има книжка и собствена кола. Нямал търпение да навърши 18 години, за да се запише на курс и да стане шофьор. Получил свидетелството за управление на МПС едва на 16 октомври - ден преди трагедията. Неговата мечта се превърна в негов ковчег, страдат близките му.

Своя апел за повече разум от страна на младите шофьори отправи говорителят на областната дирекция на МВР в Бургас Цветелина Рандева.

"Две от момчетата са на 17 години, а водачът е на 18, като по ирония на съдбата е взел своето свидетелство за управление часове преди фаталния инцидент. Автомобилът е Ауди, движил се е вероятно с несъобразена скорост, но по суха пътна настилка, като тук може би липсата на опит е оказала и фаталния отпечатък", разказа тя пред БНТ.

Снимка: Фейсбук група "Катастрофи България"

"С тази катастрофа се слага за пореден път огромно питане - доколко водачите имат подготовка да седнат зад волана и да бъдат участници в пътния трафик по начин безопасен както за тях, така и за останалите участници", Рандева.

Заради трагедията Община Созопол обяви Ден на траур в памет на загиналите младежи. Кметът Тихомир Янакиев разпореди в понеделник, 20 октомври знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от Общината, ще бъдат отменени.

