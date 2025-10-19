В пъти превишена скорост показва километражът на лекия автомобил на 18-годишния Йордан Николов, който само ден след получаване на правоспособност за управление, се уби при сблъсък с крайпътно дърво. Заедно с него загинаха и двама негови 17-годишни приятели.  

Войната по пътищата

"По непотвърдена информация, реалната скорост е била около 160 км/ч - факт, който се потвърждава и от това, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара", заяви във Фейсбук Диана Русинова от европейския център по транспортни политики. 

"Скоростта на километража е блокирана на 160 км/ч, което е двойно над допустимото", каза и шефът на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Слав Монов.

Агенцията вече започна проверка по катастрофата, отнела три човешки живота на момчета, все още ученици. Ще бъдат проверени всички налични документи и видеозаписи на положените изпити от 18-годишния водач на автомобила, който беше забит в дърво и смачкан до неузнаваемост.

"Започна проверка на положения от него изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Ще проверяваме как е преминало изпитването по теория и практика по време на шофьорския курс. Въпросният е започнал на 11 май и е приключил на 11 юли", каза пред журналисти в Бургас изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация", предава БТА.

"В рамките на правомощията, които имаме, ще проверим как е протекло обучението от началото до края", добави директорът на агенцията. Той припомни, че от юни тази година е въведена пълна задължителна дигитализация на всяко обучение.

"Сами разбирате, че курсът на починалото момче е започнал в период, в който това не е било така. Към днешна дата се дигитализират изцяло както часовете по практика, така и по теория. Това дава възможност във всеки един момент да се провери по какъв начин преминава даден курс. Това елиминира и възможностите за порочни практики като надписване на часове и прочее", подчерта Монов.

Инструкторът на загиналия съвсем млад шофьор разказа, че всичко в часовете е преминавало нормално. Той дори допусна, че скоростта е била по-голяма.

"Учудвам се как се е подвел. Като видите само мястото на катастрофата, според мен скоростта е била минимум 180 км/час. Аз, с моя стаж, също не бих се справил, ако нещо се случи с такава скорост", призна Николай Киряков. По думите му, момчето е преминало и задължителните часове по шофиране през нощта.

По думите Диана Русинова става въпрос за пооредната дързост на неопитен водач, завършила с фатален край и "три млади живота - изчезнали за секунди". "Това не е просто инцидент. Това е симптом на липсата на държава, липсата на контрол и липсата на реална политика по пътна безопасност", коментира експертката от европейския център по транспортни политики във Фейсбук.

"Днес ще изпратим в последния им път двете ангелчета - Леон и Йордан. Поклонението и опелото на Леон ще се състои в църквата "Свети Георги" в град Созопол, а на Йордан - в дома му в село Зидарово. Светла и блажена да бъде паметта им. Почивайте в мир, мили деца", написа във Фейсбук кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков.

В понеделник в община Созопол е обявен ден на траур в знак на съпричастност към кончината на трите момчета. 

