Имало е и голяма опасност целият град да остане без ток, тъй като пламъците са тръгнали към електроподстанция

1304 Скрийншот: YouTube/e-svilengrad - Новини от Свиленград и региона

Две постройки и няколко автомобила са изгорели при пожар този следобед в свиленградския квартал "Простор", съобщи началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в града Ивелин Тонев.

Пожарът вече е овладян, няма пострадали хора, не се е наложила и евакуация, добави Тонев.

Сигналът за огъня е подаден към 14:30 часа. "Много бързо се разви, прехвърли и шосето от Свиленград към магистрала "Марица" и започна да се развива в посока село Капитан Андреев", уточни той, цитиран от БТА.

Огънят е стигнал в опасна близост до Многопрофилната болница за активно лечение в града, до понижителна електроподстанция и магазин. По информация на местните медии е имало голяма опасност целият град да остане без ток.

"Имаше опасност за обектите, но успяхме много бързо да се организираме и да овладеем ситуация", каза още Ивелин Тонев. От огъня има и засегнати лозя в близост до квартала.

По думите на началника на пожарната в Свиленград има съмнение, че пожарът е тръгнал от човешка небрежност.

Ивелин Тонев съобщи и за още един пожар в Свиленградско този следобед. В дере в района на село Белица са горели сухи треви. Огънят е там е овладян.

