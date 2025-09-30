146 Снимка: iStock by Getty Images

60-годишна жена от село Алтимир е спасена от удавяне благодарение на навременната и адекватна реакция на младши инспектор Кристин Иванов от Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - Монтана, съобщиха от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Инцидентът е станал в понеделник сутринта около 10,30 часа в Бяла Слатина. В града е имало екип от жандармерията, на който граждани са подали сигнал, че автомобил е паднал в местната река.

Служителите реагирали незабавно. Те отишли на мястото, където установили, че водата е стигнала до вратата, както и че в колата има жена, която не може да се измъкне.

Младши инспектор Иванов влязъл в автомобила през задната врата, достигнал до 60-годишната, успял е да извади и задържи главата й над нивото на водата до пристигането на спасителен екип.

По-късно колата е извадена, а жената е освободена. Тя е била контактна и без видими наранявания, прегледана е от дошъл на място спешен медицински екип, който не е установил здравословен проблем.

Според нейния разказ тя е била сама в паркирания автомобил, когато се опитала да си отвори прозорец, но дала контакт и колата поела неуправляема към реката. Самата тя не е умеела да шофира, а и в момента на инцидента е изпаднала в паника.

Местопроизшествието е запазено до пристигане на екип от РУ-Бяла Слатина. Взето е и сведение от собственика на колата.

