1676 Снимка: БТА

Пожар горя в бившето кино "Възраждане" на бул. Христо Ботев в София, но вече е потушен, съобщиха МВР.

Сигналът е подаден малко след 19 часа. На място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари.

Пристигналите на място огнеборци са установили, че излиза дим от сградата. Пожарът не е бил сериозен и няма пострадали и бързо е потушен. Няма данни за пострадали.

Не е ясна причината за инцидента.

Стогодишната архитектурна ценност на булевард "Христо Ботев" в София започва съществуването си като театър "Ренесанс", построен през 1900 година. През 1940 г. сградата изгаря, за да бъде възстановена. През годините приютява кино "Възраждане", профсъюзен дом "Георги Димитров", а в по-нови времена е популярна като поп-фолк дискотека "Син сити". След 1 януари 2016 година нощното заведение затваря врати и от тогава не работи, а сградата се руши.

Оттогава няколко пъти горя сградата като пожарите обикновено тръгват от клошари, намиращи подслон в изоставената постройка.

През март 2017 г. три пожарни автомобила се бориха с огън, предизвикан от запалени боклуци на клошари.

През 2021 г. сградата също горя. Виновник на пожара отново се оказа клошар. Столична община налага глоба от 200 хил. лв. на собственика на бившето кино "Възраждане" заради бездействие, довело до увреждане на сграда паметник на културата,

В края на 2015 година хотелиерът и собственик на сградата Красимир Георгиев сподели намерението си на мястото на "Син сити" да построи нов петзвезден хотел.

Сградата е дело на известния арх. Никола Лазаров. Сред най-известните му шедьоври са Военният клуб, домът на д-р Георги Калинков на ул. "11 август", домът на д-р Димитър Моллов на пл. "Народно събрание" (уви, останал без мансардата и купола, разрушени при бомбардировките над София), Театърът във Варна, Софийската окръжна палата, зданията на Фархи (ул. "Алабинска") и Гендович (до Народния театър).

