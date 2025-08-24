Пожар горя в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден в 15:06 часа. Няма данни за опасност за сгради и хора, уточниха от пожарната.

Изпратени бяха шест екипа от Столичната пожарна с 20 пожарникари.

Горяха сухи треви и храсти в района на улица "Мичман Тодор Саев".

Снимка: Фейсбук група "Кръстова вада Запад", Елена Христова

Причините за пожара все още не са изяснени. Няма яснота и за обхваната площ, а районът бе силно задимен.

Снимка: Фейсбук група "Кръстова вада Запад", Елена Христова

От снимките на жители на квартала във Фейсбук се вижда, че пожарът не е пламнал между жилищни сгради, а извън урбанизирания терен.

Снимка: БТА

Хората споделят, че чуват пукота на растителността, която гори, и предполагат, че е запалено сметище.

Горяха храсти и треви около голям, затворен паркинг с тирове и коли, вероятно промишлен обект.

Снимка: Фейсбук група "Кръстова вада Запад", Елена Христова

Локализиран е пожарът в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха към 18:30 ч. за БТА от МВР. Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Снимки: Фейсбук група "Кръстова вада Запад", Елена Христова

