Няма данни за опасност за сгради и хора, уточниха от пожарната

10325

Пожар горя в квартал "Кръстова вада" в София, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден в 15:06 часа. Няма данни за опасност за сгради и хора, уточниха от пожарната.

Изпратени бяха шест екипа от Столичната пожарна с 20 пожарникари.

Горяха сухи треви и храсти в района на улица "Мичман Тодор Саев".

Причините за пожара все още не са изяснени. Няма яснота и за обхваната площ, а районът бе силно задимен.

От снимките на жители на квартала във Фейсбук се вижда, че пожарът не е пламнал между жилищни сгради, а извън урбанизирания терен.

Хората споделят, че чуват пукота на растителността, която гори, и предполагат, че е запалено сметище.

Горяха храсти и треви около голям, затворен паркинг с тирове и коли, вероятно промишлен обект.

Локализиран е пожарът в столичния квартал "Кръстова вада", съобщиха към 18:30 ч. за БТА от МВР. Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

