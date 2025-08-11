Трима пострадаха тежко след падане от тротинетки, сред тях и дете - въпреки забраната
Инцидентите с електрическите возила продължават без да се спазват последните ограничения в Закона за движение по пътищата
Въпреки последните законодателни рестрикции за управление на електрическите тротинетки, трима души, сред които и дете, са с опасност за живота след падане от такива возила през почивните дни.
Деветгодишно момче е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село в събота. Има опасност за живота му.
Инцидентът е станал около 20.30 часа. Момчето, карало електрическа тротинетка по улица в село Стара река, е загубило управление и е паднало на пътното платно. То е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен.
"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение. Постигнали сме стабилизиране на състоянието, но пак казвам, детето още е с опасност за живота и предстои така дълго време на лечение", каза началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова пред БНР. По случая е образувано досъдебно производство.
Според последните поправки в закона за движение по пътищата депутатите забраниха деца да се качват на електрически тротинетки.
Пореден тежък инцидент с тротинтка стана в ранните сутрешни часове в неделя във Варненско. Мъж на 59 години от село Медовец е с опасност за живота, след като е паднал от возилото, в резултат на което е с пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.
Плевенчанин на 44 години също е в тежко състояние след подобен инцидент в троянското село Черни Осъм. Той е пострадал около 17:40 ч. в неделя. Мъжът е управлявал индивидуалното електрическо превозно средство, когато паднал на асфалта в района на водноелектрическата централа в селото. Той е получил наранявания на главата и е откаран в тежко състояние към болница в Плевен.
По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и се изясняват обстоятелствата около произшествието.
На 16 юли т. г. парламентът вдигна минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка на 16 години. Това стана с приемането на второ четене на изменения в Закона за движение по пътищата. Досега за деца над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.
Вече е забранено електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Досега това се позволяваше, но водачът беше длъжен да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.