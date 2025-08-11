Въпреки последните законодателни рестрикции за управление на електрическите тротинетки, трима души, сред които и дете, са с опасност за живота след падане от такива возила през почивните дни.

Деветгодишно момче е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село в събота. Има опасност за живота му.

Мъж на 59 г. е с опасност за живота след падане от тротинетка във Варненско
Виж още Мъж на 59 г. е с опасност за живота след падане от тротинетка във Варненско

Инцидентът е станал около 20.30 часа. Момчето, карало електрическа тротинетка по улица в село Стара река, е загубило управление и е паднало на пътното платно. То е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен.

"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение. Постигнали сме стабилизиране на състоянието, но пак казвам, детето още е с опасност за живота и предстои така дълго време на лечение", каза началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова пред БНР. По случая е образувано досъдебно производство.

Според последните поправки в закона за движение по пътищата депутатите забраниха деца да се качват на електрически тротинетки.

 

Пореден тежък инцидент с тротинтка стана в ранните сутрешни часове в неделя във Варненско. Мъж на 59 години от село Медовец е с опасност за живота, след като е паднал от возилото, в резултат на което е с пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.

Плевенчанин на 44 години също е в тежко състояние след подобен инцидент в троянското село Черни Осъм.  Той е пострадал около 17:40 ч. в неделя. Мъжът е управлявал индивидуалното електрическо превозно средство, когато паднал на асфалта в района на водноелектрическата централа в селото. Той е получил наранявания на главата и е откаран в тежко състояние към болница в Плевен.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и се изясняват обстоятелствата около произшествието.

На 16 юли т. г. парламентът вдигна минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка на 16 години. Това стана с приемането на второ четене на изменения в Закона за движение по пътищата. Досега за деца над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.

Вече е забранено електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Досега това се позволяваше, но водачът беше длъжен да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.

ИЗБРАНО
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж Лайф
След дъщеря си Мария Илиева показа за първи път и любимия си мъж
7567
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си Корнер
Ливърпул не успя при дузпите, а Палас вдигна втори трофей в историята си
3468
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените Бизнес
Икономисти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цените
8565
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT IT
Човек се натрови след последван здравен съвет на ChatGPT
1331
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант" Impressio
Набедиха го за хомосексуалист и гей-писател, а нови правила в Германия го изкараха "мигрант"
10330
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана URBN
Viva Cuba: Когато от покрива на града се чува музиката на Хавана
2086
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг Trip
Плажовете в Италия са празни в разгара на лятото, 660 евро за чадър и шезлонг
13583
Вкусно и бързо: Пица тост Вкусотии
Вкусно и бързо: Пица тост
632
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка Zodiac
Съвместимост с Везни: Най-лоши и най-добри партньори за брак и връзка
768
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари Времето
Горещо и сухо време през цялата седмица с екстремна опасност от пожари
773