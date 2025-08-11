Инцидентите с електрическите возила продължават без да се спазват последните ограничения в Закона за движение по пътищата

1430 Снимка: БТА

Въпреки последните законодателни рестрикции за управление на електрическите тротинетки, трима души, сред които и дете, са с опасност за живота след падане от такива возила през почивните дни.

Деветгодишно момче е пострадало при падане от електрическа тротинетка в сливенско село в събота. Има опасност за живота му.

Инцидентът е станал около 20.30 часа. Момчето, карало електрическа тротинетка по улица в село Стара река, е загубило управление и е паднало на пътното платно. То е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен.

"Състоянието на детето е много тежко, с водеща черепно-мозъчна травма, дифузна травма на мозъка. В изключително тежко състояние, на апаратна вентилация, така че предстои лечение. Постигнали сме стабилизиране на състоянието, но пак казвам, детето още е с опасност за живота и предстои така дълго време на лечение", каза началникът на отделението по реанимация д-р Юлия Бянкова пред БНР. По случая е образувано досъдебно производство.

Според последните поправки в закона за движение по пътищата депутатите забраниха деца да се качват на електрически тротинетки.

Пореден тежък инцидент с тротинтка стана в ранните сутрешни часове в неделя във Варненско. Мъж на 59 години от село Медовец е с опасност за живота, след като е паднал от возилото, в резултат на което е с пневмоторакс и счупвания на ключица и ребра.

Плевенчанин на 44 години също е в тежко състояние след подобен инцидент в троянското село Черни Осъм. Той е пострадал около 17:40 ч. в неделя. Мъжът е управлявал индивидуалното електрическо превозно средство, когато паднал на асфалта в района на водноелектрическата централа в селото. Той е получил наранявания на главата и е откаран в тежко състояние към болница в Плевен.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и се изясняват обстоятелствата около произшествието.

На 16 юли т. г. парламентът вдигна минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка на 16 години. Това стана с приемането на второ четене на изменения в Закона за движение по пътищата. Досега за деца над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.

Вече е забранено електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Досега това се позволяваше, но водачът беше длъжен да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.