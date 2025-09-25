Катастрофа блокира движението по столичния булевард "Г. М. Димитров" тази нощ.
Според очевидци пикап е навлязъл в насрещното движение и е ударил няколко други автомобила. Инцидентът се е случил в района на кръстовището с улица "Лъчезар Станчев", на метри от КАТ.
Няма информация за пострадали хора, но движението по булеварда беше спряно, допълва БНТ.
Загинал е един човек, а 25 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи със загинали и пострадали са 21.
В София са регистрирани 20 леки катастрофи и три тежки. Ранени са шест души, няма загинали.
От началото на месеца са станали 528 катастрофи с 32-ма загинали и 618 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5034, загиналите са 317, а ранените 6301.
