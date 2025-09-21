Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотоциклета

15498 Снимка: БТА

Два души загинаха при катастрофа на булевард "Драган Цанков" в София. Произшествието е станало в отсечката между парк хотел "Москва" и Телевизионната кула.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Сигналът е подаден в 12:33 ч. Мотор с двама души се е блъснал в автомобил.

Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Загинал е шофьорът на автомобила, който се е обърнал по таван, и мотористът.

Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип я транспортира към болница ИСУЛ.

Пътят е затворен между кръговото на телевизионната кула и парк хотел "Москва". По първоначална информация моторът се е забил в колата.

Снимка: БТА

Катастрофа по-рано днес стана и на отбивката за Джъмбо Плаза в посока София, след езерата Долни Богров и затрудни движението. Камион и кола се блъснаха. Лекият автомобил се е завъртял на пътното платно, предницата му е помляна от удара, съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Снимка: Фейсбук страницата "Катастрофи в София"

Общо 26 тежки пътнотранспортни произшествия с 37 ранени са станали в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София са регистрирани 24 леки пътни инцидента и три тежки катастрофи с петима ранени. От началото на годината 308 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с реалните данни за загиналите - 323 през същия период на 2024 година, се отчитат 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.