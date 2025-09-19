Таксиметров шофьор е настанен в Университетска болница "Медика" с фрактури в тазовата област след нападение и побой в Русе, съобщи регионалният говорител на полицията Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Тя уточни, че случаят е от 18 септември. Около 02:30 часа екип на Второ Районно управление е станал свидетел на инцидента в района на улица "Казанлък" зад спирка "Печатни платки", докато патрулира в района.

Таксиметровият шофьор е нападнат от непознат за него русенец на 35 години, който му е нанесъл удари в лицето и гърдите и го е повалил на земята.

Малчева съобщи още, че полицейските служители са прекратили сблъсъка и са арестували 35-годишния мъж на място. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и отведен в полицията.

Образувано е досъдебно производство по описа на Първо районно управление.

