543 Снимка: БТА

Таксиметров шофьор е настанен в Университетска болница "Медика" с фрактури в тазовата област след нападение и побой в Русе, съобщи регионалният говорител на полицията Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Тя уточни, че случаят е от 18 септември. Около 02:30 часа екип на Второ Районно управление е станал свидетел на инцидента в района на улица "Казанлък" зад спирка "Печатни платки", докато патрулира в района.

Таксиметровият шофьор е нападнат от непознат за него русенец на 35 години, който му е нанесъл удари в лицето и гърдите и го е повалил на земята.

Малчева съобщи още, че полицейските служители са прекратили сблъсъка и са арестували 35-годишния мъж на място. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и отведен в полицията.

Образувано е досъдебно производство по описа на Първо районно управление.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.