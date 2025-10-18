Момчето зад волана загубило и майка си в катастрофа, а колата му подарил баща му по случай завършването на шофьорския курс

5212 Снимка: Фейсбук група "Катастрофи България"

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата край Созопол, при която и той, и двамата му 17-годишни съученици загубиха живота си.

18-годишният младеж загубил управлението на аудито и се блъснал в крайпътно дърво на шосето недалеч от Черноморец, на пътя от Созопол за Бургас. Той е взел шофьорска книжка само ден по-рано, практически с 0 часове стаж. Тя е неузнаваемо смазана, а тежкият 200 килограма двигател е излетял на 70 метра, където го открили извършилите огледа разследващи. Скоростта е била без съмнение много висока, но предстои да я установи техническата експертиза.

"Уникално дете. Учеше до обяд. След обяд ходеше да работи", разказа съсед на семейството пред БНТ.

Момчето загубило и майка си в катастрофа, а именно баща му подарил колата по случай вземането на шофьорската книжка.

Проверката на обучението на 18-годишния Йордан Николов от созополското село Зидарово се извършва от ИА "Автомобилна администрация", като ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

"Ще проверим пълната хронология на обучението - маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове", заяви министър Караджов.

Министър Караджов отбеляза, че проверяването на дигиталните записи е важна гаранция за прозрачност и отговорност в системата за подготовка на водачи.

"Нито една проверка не може да върне човешки животи, но сме длъжни да разберем дали всички процедури по обучение и контрол са спазени. За пълна обективност ще поканим представители на НПО и медии да участват в проверката", добави той.

"Изказвам съболезнования към близките на загиналите и Ви уверявам, че резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени", заяви Караджов, цитира го БТА.

Община Созопол в понеделник ден за траур от съпричастност към гибелта на трите момчета, загинали в катастрофата край Черноморец късно снощи. Със заповед на кмета Тихомир Янакиев в понеделник (20 октомври) знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати, а публичните събития, организирани от Общината, ще бъдат отменени.

По повод трагичния инцидент министър Караджов ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори - система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя. Инициативата е на няколко НПО в бранша.

