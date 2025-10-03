Пълна с вода тръба на Южния обходен колектор е причината за наводнените улици след дъжда в Пловдив, съобщават от Общината в града под тепетата.

Водокалипсис

Ден по-рано няколко пловдивски булеварда се превърнаха в реки, десетки автомобили закъсаха, а гражданите се оплакаха от силна миризма на фекалии.

Екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на Доброволно формирование "Пловдив 112" цяла нощ са изпомпвали водата от кръстовището на бул. "Александър Стамболийски" с улица "Индустриална".   

На място тази сутрин и до късно снощи бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район "Южен" Атанас Кунчев, директорът на РДПБЗН старши комисар Васил Димов, директорът на  ВиК Юлиан Ковачев и на фирмата-изпълнител на проекта за Южния обходен колектор. 

Отсечката от  кръстовището на Кукленско шосе и ул. "Индустриална" до кръстовището на ул. "Александър Стамболийски" и ул. "Братя Бъкстон"  е отцепена, а преминаването е забранено. Призовават се гражданите и водачите на автомобили да избягват преминаването по бул. "Александър Стамболийски" в отсечката от улица "Димитър Талев" до Кукленско шосе, заяви районният кмет Атанас Кунчев, добавят от Община Пловдив.

Потоп в Пловдив, десетки коли са затънали по наводнените улици (видео)
От администрацията на район "Южен" са подадени многократни сигнали още преди месец, че пълната тръба ще наводни улиците при пороен дъжд, а от фирмата-изпълнител на проекта ДЗЗД "Екопроект" са обещали да решат проблема.

Последното предупреждение за риск от наводнение е отправено на срещата миналата седмица. Тогава от ДЗЗД "Екопроект" за пореден път са декларирали, че ще вземат мерки, подчертават от общинската администрация.

