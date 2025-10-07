Над 24 литра дъжд на квадратен метър са паднали за 28 часа в Русе
Областният управител Драгомир Драганов каза, че няма получени сигнали за инциденти
Общо 24, 4 л/кв. м дъжд са паднали за последните 28 часа в Русе - от вчера сутринта до днес на обед. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната служба в крайдунавския град.
Те обясниха, че средно месечното количество на валежите през октомври в Русе е около 45 л/кв. метър.
Областният управител на Русе Драгомир Драганов каза, че няма получени сигнали за инциденти вследствие на дъжда. По думите му обстановката в региона е сравнително спокойна.
Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева заяви за БТА, че екипи са отстранявали паднал клон до жилищен блок в Русе. В областта от сутринта са регистрирани и няколко леки пътнотранспортни произшествия. При един от инцидентите е пострадала пешеходка.
Според сайта на НИМХ за днес и утре в област Русе е обявен оранжев код за значителни по количество валежи.