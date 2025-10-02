Потоп в Пловдив, десетки коли са затънали по наводнените улици (видео)
Водата стига до праговете на автомобилите, заявяват очевидци
Наводнени улици и десетки закъсали автомобили - такава е ситуацията в Пловдив след поройния дъжд, който вали цял ден в града под тепетата.
Сред превърналите се в реки булеварди са новоремонтираното "Кукленско шосе", кръстовището между булевард "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в район "Южен", бул. "Никола Вапцаров", бул. "Копривщица", както и улиците в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщават местните медии и пловдивчани в социалните мрежи.
В "Кючук Париж" водата е покрила асфалта и стига до праговете на колите. Шофьори споделят, че се носи "ужасна миризма на фекалии". По случая отношение е взел и районният кмет Атанас Кунчев.
"Предупредил съм ДЗЗД Екопроект още преди 1 месец. Миналата седмица отново поеха ангажимент да си изпратят тръбата. Извикана е Гражданска защита да им помогне за да се препомпи водата", заявява Кунчев, цитиран от "Марица".
От ВиК посочиха, че преливането не е причинено от авария. "Просто преливен дъжд. Направено е всичко, но просто водата е твърде много. Колекторът е пълен", каза говорителят на дружеството Йордан Чемишев, цитиран от "24 часа". Затова и се носи неприятна миризма - защото шахтите преливат.
Заради наводнените пътища множество шофьори останаха блокирани в закъсалите си автомобили си.
"Повали дъжд половин ден и улиците изчезнат. Пловдив ми е Атлантида", пише потребител в една от пловдивските групи във Facebook.
"Приготвяйте бански и очила за гмуркане", заявява друг очевидец на потопа в Пловдив.
Прогнозите на синоптиците към този момент са за още дъжд и дори по-лошо време.