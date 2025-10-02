Наводнени улици и десетки закъсали автомобили - такава е ситуацията в Пловдив след поройния дъжд, който вали цял ден в града под тепетата.

Сред превърналите се в реки булеварди са новоремонтираното "Кукленско шосе", кръстовището между булевард "Александър Стамболийски" и улица "Индустриална" в район "Южен", бул. "Никола Вапцаров", бул. "Копривщица", както и улиците в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщават местните медии и пловдивчани в социалните мрежи.

В "Кючук Париж" водата е покрила асфалта и стига до праговете на колите. Шофьори споделят, че се носи "ужасна миризма на фекалии". По случая отношение е взел и районният кмет Атанас Кунчев.

"Предупредил съм ДЗЗД Екопроект още преди 1 месец. Миналата седмица отново поеха ангажимент да си изпратят тръбата. Извикана е Гражданска защита да им помогне за да се препомпи водата", заявява Кунчев, цитиран от "Марица".

От ВиК посочиха, че преливането не е причинено от авария. "Просто преливен дъжд. Направено е всичко, но просто водата е твърде много. Колекторът е пълен", каза говорителят на дружеството Йордан Чемишев, цитиран от "24 часа". Затова и се носи неприятна миризма - защото шахтите преливат.

Заради наводнените пътища множество шофьори останаха блокирани в закъсалите си автомобили си.

"Повали дъжд половин ден и улиците изчезнат. Пловдив ми е Атлантида", пише потребител в една от пловдивските групи във Facebook.

"Приготвяйте бански и очила за гмуркане", заявява друг очевидец на потопа в Пловдив.

Снимка: Facebook/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv/Димитър З.

Прогнозите на синоптиците към този момент са за още дъжд и дори по-лошо време.

