Голям пожар гори край Сунгурларе. Пламъците са избухнали около 22:00 часа в петък се разрастват и достигат до Стара Планина. Пожарът е върхов и вече достига до селата Славянци и Скала. На място в гасенето участват десет пожарни екипа, като се очаква и военен хеликоптер да се включи в борбата с огъня. Днес по обед в района беше обявено бедствено положение.

"В село Славянци има дом за възрастни хора. Създадена е организация за евакуиране на хората в него", каза пред NOVA кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов. Четиридесет души са евакуирани и настанени там, съобщиха малко по-късно за БТА от пресцентъра на общината.

Огънят е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви. Към момента няма пряка опасност за жителите на Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава непрекъснато. Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра.

Към 14 ч. стана ясно, че в района е обявено бедствено положение. То се отнася за района на землищата на следните населени места: гр. Сунгурларе, с. Бероново, с. Скала, с. Славянци и селищното образувание Балабанчево, считано от 13.00 ч. на 08.08.2025 г., за неопределено време.

"Физическите лица, юридическите лица и еднолични търговци да оказват съдействат, съгласно разпоредбите Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ в съответствие с възможностите им", гласи заповедта на кмета Гавазов.

Пожарът в момента е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат до "Винекс Славянци".

По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

На място работят десет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци.

Очаква се и пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

"Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила", каза Гавазов. По думите му пламъците са обхванали площ от около 2700 декара.

"Няма опасност за населението в този час, вероятната причина за огъня е човешка намеса", уточни той пред БНР. "На терен са пожарни автомобили от няколко бургаски общини, екипи от Държавно горско стопанство - Карнобат, от община Сунгурларе, от Общинското горско стопанство, както и доброволци с булдозер", посочи още градоначалникът.

Към гасенето се е включил и старши комисар Николай Николаев - началник на бургаската пожарна. "Пожарът не е локализиран. Към мястото пътуват още екипи, извикали сме на помощ и хеликоптер", съобщи той.

Заради силния вятър, пожарникарите са затруднени с овладяването на огнената стихия.

Катастрофа и пожар парализираха АМ "Тракия" към Бургас

Трафикът към Бургас по АМ "Тракия" буквално е парализиран в района около област Пазарджик, сигнализират пътуващи. Причината за огромното задръстване е пожар около 86 км на магистралата. В района има и катастрофа.

"Буквално сме блокирани, не се движим от доста време. Опашката е поне 5 км. Полицаите отбиват само в лявата лента заради дима, който затруднява видимостта. В началото на задръстването има и катастрофа - кола е обърната по таван", пише читател на Флагман.

Трафикът днес за морето е изключително натоварено. Движението е интензивно както по АМ "Тракия", така и по другите основни артерии. Задръстване има и по пътя Бургас-Созопол.

