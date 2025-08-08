3500 са пожарите у нас през юли - с 20% повече от миналата година, а синоптиците прогнозират доста дълъг сух период с високи температури.

Сезонът на пожарите

"Изключително тревожна е ситуацията. Прогнозите за следващите седем дни са за екстремен риск в нашия регион. Трябва да бъдем изключително предпазливи с всички дейности, които осъществяваме не само в домомвете си, но и сред природата, да не използваме открит огън", призова директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.

В Пирин няма опасност огънят да се разрасне. Това съобщи пред БНР той. Джартов обясни, че от вчера там има възможност да се подава вода наземно чрез изградена линия.

Екипите на пожарната, изпратени в Сакар, също полагат усилия да не се допусне разширяване на пожара, посочи той.

"Към настоящия момент няма опасност за населени места. Но пожарът засегна изключително голяма територия и продължават дежурствата и обходите", добави Джартов.

Всички фронтове на огнената стихия са овладени, поясни комисарят.

Пожарът на Шуменското плато беше локализиран, но когато е в горска територия, тогава не може да кажем веднага, че е ликвидиран, каза той.

"Продължават да тлеят дънери, пънове и паднали дървета. Дежурството ще продължи и в днешния ден".

Голям пожар по панорамния път към паметника над Шумен, нови огнища пламнаха в Хасковско (видео)
Виж още Голям пожар по панорамния път към паметника над Шумен, нови огнища пламнаха в Хасковско (видео)

Потушени са 110 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите на пожарната са реагирали на 142 сигнала за произшествия.

При пожарите за последните 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са възникнали 23 пожара, от които шест в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 87 пожара, като от тях 50 са горели в сухи треви, горска постеля и храсти.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Три са били при катастрофи.

 

