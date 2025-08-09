Два военни хеликоптера и два самолета от Швеция участват в гасенето на пожара край Сунгурларе, съобщи БТА.

Сезонът на пожарите

Екипажи от състава на 24-а авиобаза в Крумово с два вертолета "Кугър" се включиха в действията по потушаването на пожара, възникнал в района на град Сунгурларе, област Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната. Вертолетите са излетели в 13:24 ч. и в 15:45 ч. днес. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха. Те координират действията си със служителите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", допълват от министерството.

Два самолета от Швеция са насочени към района на село Славянци, община Сунгурларе, за подпомагане на гасенето на пожара в района, съобщи БТА, като се позова на директора на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас комисар Николай Николаев.

"Пожарът обхваща голяма площ и се разпространява с два фронта - единият преминава през населено място, а другият се движи в гъста гора. В тази част огънят е върхов, което налага използването на въздушна техника и плавателни средства", заяви комисар Николаев.

Снимка: БТА/AP

Екипи на пожарната и служби за защита на населението действат в село Славянци и в близкото село Балабанчево, където също има опасност от разпространение на огъня.

Към момента няма информация за засегнати сгради или постройки, няма пострадали хора. Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Снимка: БТА/AP

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.

Снимка: БТА/AP

Пожарът е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат до "Винекс Славянци". По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

Снимка: БТА/AP

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, преминал е през село Бероново, Сунгурларе и село Скала, и в момента е достигнал района на Славянци, допълват от Общината.

Снимка: БТА/AP

В същото време за опасен обрат в ситуацията с пожара край 86 км. на АМ "Тракия" съобщиха от полицията в Пазарджик. Там огънят отново се е разгорял с нова сила, като в едната част опасно е доближил мантинелата, съобщи БНР.

Движението в посока Бургас отново е ограничено само в изпреварващата лента, уточни говорителят на полицията Мирослав Стоянов. Противопожарните екипи са вече три, в опит да потушат напредващите пламъци.

За кратко задръстването от автомобили в района на 86-ия километър на АМ "Тракия" в посока Бургас бе преодоляно и колите преминаваха спокойно, до новото, неприятно развитие на ситуацията.

Горят сухи треви и стърнища, няма засегнати сгради и друга инфраструктура, както няма и пострадали.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов апелира да се шофира с повишено внимание и с по-ниска скорост от допустимата на магистрала "Тракия" и водачите да не отклоняват вниманието си, снимайки с мобилни телефони, с което да създадат предпоставки за задръствания или инциденти.

