Голям пожар избухна в петък вечерта в София - между квартал "Кремиковци" и село Локорско, съобщиха от полицията и пожарната.

Сезонът на пожарите

Сигналът е подаден към 20:45 часа, а на място са изпратени 8 коли на пожарната и 30 пожарникари.

Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти в местността Табаните, районът е труднопроходим.

Опасност за населените места няма. Малко преди 23 часа пожарът беше локализиран, преди да достигне гората, предаде bTV.

По информация на главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" активните огнища за последните 24 часа са 65.

За последното денонощие най-тежка е борбата с огъня в областите Благоевград - при село Илинденци, област Бургас - между Сливово и Гранитец, и двата пожара в Хасковско.

В община Хасково е обявено частично бедствено положение.

На фона на пожарите през последното денонощие, синоптиците предупредиха, че утре има екстремно висока опасност за пожари особено в югоизточните райони, а в неделя и в Северна България.

