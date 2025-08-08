Изпратени бяха 8 коли на пожарната, а огънят е локализиран преди да достигне гората

104 Снимка: Фейсбук страницата "Забелязано в район Кремиковци"

Голям пожар избухна в петък вечерта в София - между квартал "Кремиковци" и село Локорско, съобщиха от полицията и пожарната.

Сигналът е подаден към 20:45 часа, а на място са изпратени 8 коли на пожарната и 30 пожарникари.

Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти в местността Табаните, районът е труднопроходим.

Опасност за населените места няма. Малко преди 23 часа пожарът беше локализиран, преди да достигне гората, предаде bTV.

По информация на главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" активните огнища за последните 24 часа са 65.

За последното денонощие най-тежка е борбата с огъня в областите Благоевград - при село Илинденци, област Бургас - между Сливово и Гранитец, и двата пожара в Хасковско.

В община Хасково е обявено частично бедствено положение.

На фона на пожарите през последното денонощие, синоптиците предупредиха, че утре има екстремно висока опасност за пожари особено в югоизточните райони, а в неделя и в Северна България.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.