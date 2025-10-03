Спасено е възрастното семейство в автомобила, отнесен в морето на Елените (снимки)
Водолази са проверили всички завлечени коли в морето, в тях няма хора, няма и граждани в неизвестност, съобщи вътрешният министър Даниел Митов
Гневът на природата
Спасено е възрастното семейство, отнесено с колата им в морето. Това съобщи вътрешният министър Даниел Митов, който отиде на мястото на бедствието тази вечер. Няма хора, които да се издирват. Водолази са проверили всички коли, отнесени в морето в района на най-голямото бедствие - ваканционното селище Елените и Свети Влас.
Трагичната равносметка до момента обаче е три жертви на стихията, която буквално удави Южното Черноморие, но най-тежко удари именно ваканционно селище Елените - там хората бяха залети от двуметрова вълна.
"В неизвестност няма хора. Имало е бедстващо семейство в района на Елените, но то е било спасено. Семейството е било в автомобил. Хората са реагирали бързо на подадения сигнал", заяви министърът.
По-рано през деня кмета на Свети Влас Иван Николов съобщи, че автомобил с двама възрастни в него е била завлечена към морето и хората се издирваха.
"Всички автомобили, които са в морето, са проверени от водолази за наличие на хора. За щастие, няма такива", каза министърът, цитиран от БТА.
По думите на вътрешния министър, в момента всички налични екипи - пожарна, МВР, Министерството на отбраната, доброволци, служители на общинската администрация, Областната управа - Бургас, "Гранична полиция" - са на терен в района на Елените.
Митов обясни, че колите са били завлечени в морето, след като от планината се е свлякла земна и дървесна маса, която е достигнала до плажа във вилно селище Елените.
"Добре е, че патрулите, когато са видели, че тръгва такава вълна от планината, са спрели навреме движението по пътя, за да не бъдат отнесени автомобили с пътници надолу по склона. Бързо са реагирали – както пожарната, така и "Гранична полиция", така и всички останали служби, включително и Областна управа – Бургас и общинската администрация", обясни вътрешният министър.
По думите му причината за потопа не е презастрояване, а падналият дъжд - прекалено голямо количество за отрицателно кратко време - около 230 литра на кв. метър.
Той съобщи, че през нощта във вилно селище Елените ще има патрули на МВР и жандармерията, за да се гарантира сигурността и да няма опасност от евентуални посегателства. "Това е непреодолимо бедствие, при което трябва да вземем всички необходими мерки за преодоляване на последствията", коментира Митов, който отиде на място в Елените тази вечер.
Митов призова хората да не се съпротивляват и да се евакуират. По-рано от МВР съобщиха, че част от гражданите на територията на комплекса отказват евакуация и полицията продължава да преговаря с тях. Тежка верижна техника навлезе в селището, включително автомобил "Амфибия", и се включи в транспортирането им.
Над 100 души са евакуираните.
"В момента няма още кризисни точки по Черноморието и се надяваме да няма", обобщи МВР-министърът.
Областният управител Владимир Крумов, който беше заедно с Митов в Елените, съобщи, че вече никой не се съпротивлява на евакуацията.
"Няма хора в неизвестност, в ход е евакуацията на жителите в селището, използваме високопроходима техника, с която да ги извозим", уточни той по Нова телевизия. Крумов заяви, че евакуираните се настаняват в хотели, а БЧК е осигурила топла храна за хората. Ще останат там, докато го наложи ситуацията.
"В началото имаше такива хора, които дори се бяха заключили, но след включването на системата BG-ALERT, склониха и е в ход евакуацията", разказа областният управител.
По думите му, според метеоролозите тази вечер ще продължи да вали, но много по-малко като количество.
Най-компрометирана е инфраструктурата в Елените, а след това и тази на територията на община Царево, където има компрометиран мост преди село Изгрев. Водата в района започна да спада, след като проби при устието на река Велека без да се налага взривяване.
Областният управител допълни още, че утре започва оглед на щетите по имоти и инфраструктура, както и разчистване, а комисия от понеделник нататък ще обследва дали има презастрояване в дерето.
Община Царево пък открива дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението.
"В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си", пишат от Общината.
Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:
IBAN: BG63IORT80483396477801
Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево