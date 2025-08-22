Финландка е загинала в Поморие, българка е загубила живота си край Ахтопол

3223 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo

Две туристки се удавиха по едно и също време по Южното Черноморие.

Възрастна финландка е загубила живота си в Поморие. 72-годишната чужденка се е удавила около 13:20 ч. в четвъртък, на Южния плаж. Жената пристигнала за ваканция у нас със съпруга си на 16 август, съобщиха от полицията в Бургас.

Около час по-рано, в 12:50 ч. на неохраняемата част на плаж "Делфин" край Ахтопол е загинала 56-годишна жена от София.

Телата на удавените жени са откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. Работата по изясняване на обстоятелствата продължава.

С тях броят на жертвите на бурното море това лято надвиши двайсет.

Повечето от туристите загубиха живота си през август, когато имаше мъртво вълнение, а немалко от тяьх пренебрегваха предупрежденията на спасителите и издигнатия червен флаг за забранено къпане.

