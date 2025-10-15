Двама души - мъж на 62 години и 86-годишна жена, са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Мъжът е станал жертва на пожар в апартамент в столичния квартал "Люлин" 2.

Жената също е починала при лумнал огън в апартамент в София, в кв. "Хиподрума".

5-дневно бебе и възрастна жена са в болница след пожар в столичен блок
Виж още 5-дневно бебе и възрастна жена са в болница след пожар в столичен блок

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети. Екипите на пожарната са реагирали общо на 94 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са две лъжливи повиквания, допълват от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

