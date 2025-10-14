Двама души са с изгаряния след пожар в къща на Дом за възрастни хора във Варна, съобщиха от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът е подаден в 00:42 ч., а пристигналите на място екипи на пожарната са установили, че гори една стая и покривът на едноетажна къща, а на терасата викат за помощ двама мъже. Незабавно са предприети действия за спасяване на хората от терасата. В къщата са били настанени двама души, които са били трудноподвижни. Те са с изгаряния по цялото тяло. Качени са в линейки на спешна помощ и са откарани в клиника по изгаряния на Военна болница.

Още един инцидент е станал във Варна вчера - при пожар в апартамент в града е бил обгазен 43-годишен мъж. Причината за инцидента е забравено ядене във фурна. Мъж на 80 години е бил обгазен при пожар в къща в Каспичан, а 77-годишна жена - при пожар в къща в Панагюрище.

Общо петима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие.  През последните 24 часа са потушени общо 59 пожара, при 20 от които има преки материални щети. Екипите са реагирали общо на 85 сигнала за произшествия. Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са три лъжливи повиквания.

