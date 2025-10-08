Бебе на 5 дни и 73-годишна жена са обгазени след пожар в София. Огънят пламнал на терасата на апартамент на осми етаж в жилищен блок "Света Троица". 

Днес следобед в блок 361 е възникнал пожар в апартамент, съобщиха от администрацията на столичния район "Илинден". На сигнала незабавно са се отзовали екипи на пожарната. "Благодарение на техните действия огънят бе овладян своевременно и не беше допуснато разпространение към други жилища", заявиха от кметството.

Възрастната жена е откарана от екип на спешна помощ във ВМА, а пеленачето ще бъде настанено в "Пирогов", съобщи БНТ.

На място е отишъл и заместник-кметът на район "Илинден" Станислав Петрунов, който се уверил, че живущите са в безопасност и че предприетите действия са навременни и координирани. "Районната администрация е в постоянна връзка с компетентните органи и ще продължи да съдейства за установяване на причините за инцидента. Изказваме благодарност към екипите на пожарната за професионалната работа и към гражданите за съдействието", добавят от местната община. 

