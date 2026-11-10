София, Пловдив, Хасково и Стара Загора са готови да приемат пострадали. Спешно са нужни кръводарители

10917 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Към момента общо 46 пострадали при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" са транспортирани до лечебни заведения. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен.

Тя уточни, че обстановката остава динамична и е възможно данните да се променят.

ОТ Министерство на здравеопазването уточниха, че към 11:30 ч. общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас. Те са разпределени съответно:

- Сливен - 27 души: 18 в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" и 9 във ВМА - Сливен.

- Ямбол - 12 души в болница Свети Понталеймон

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

- Бургас - 7 души: 4 в МБАЛ "Дева Мария" и 3 в МБАЛ "Сърце и мозък".

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционна, както и пациент с тежка гръдна травма.

"Инцидентът е изключително тежък", заяви Ивкова и изказа съболезнования на близките на загиналите.

По думите ѝ е създадена организация за оказване на медицинска помощ, като са мобилизирани и болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора. Те имат готовност да приемат пострадали при необходимост.

Здравният министър посочи, че е осигурен въздушен транспорт със самолети "Спартан", както и с правителствения самолет. При нужда тежко пострадали могат да бъдат превозени от летището в Бургас до болници в София, след преценка на медицинските екипи.

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране.

"Имаме готовност да спасим колкото се може повече животи", заяви Ивкова.

Осемнайсет пациенти пристигнаха при нас директно от мястото на катастрофата, а впоследствие от Ямбол пристигнаха още двама, каза д-р Васислав Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен. В момента са приети 13 души, двама са освободени, а останалите се обработват, добави той. В момента в реанимация има четирима души, още толкова са в "Неврохирургия", трима са в отделението по ортопедия, двама са Отделението по лицево-челюстна хирургия. На останалите пациента все още се правят изследвания, за да преценим къде да бъдат приети.

Помолихме граждани от Сливен да се включат за акция за кръводаряване, защото повечето от пристигащите пациенти се нуждаят. Надявам се да гражданите да откликнат, добави той.

Шестима ранени са в болница "Сърце и мозък" в Бургас, сред тях румънец

Шестима пострадали при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" са приети в болница "Сърце и мозък" в Бургас, състоянието на всички към момента е стабилно. Настанените са трима мъже и три жени. Това каза началникът на отделение "Обща реанимация" д-р Валентин Милев.

Четирима от пациентите са в по-леко състояние. Трима от тях са настанени в Клиниката по ортопедия и травматология, а един е в Клиниката по гръдна хирургия.

Други двама пациенти са с комбинирани травми и са настанени в отделението "Анестезиология и реанимация". На единия пациент, приет в реанимация, ще бъдат предприети оперативни интервенции, а другият в момента е на изследване с компютърен томограф. При него първоначално са установени данни за гръдна травма, съчетана с коремна, като допълнителните изследвания ще дадат повече яснота за състоянието му.

Проф. д-р Асен Балтов, началник на Клиниката по ортопедия и травматология, съобщи, че единият от шестимата пострадали, приети за лечение в болницата, е румънски гражданин. Двама от пациентите са транспортирани от болница в Ямбол заради тежкото им състояние. Единият е с политравма и множество счупвания.

Началникът на Клиниката по ортопедия и травматология е бил на мястото на инцидента. Проф. Балтов каза, че в практиката си не е попадал на толкова тежък пътен инцидент. Кадрите говорят сами за себе си. Аз в моята кариера не съм имал такъв случай. Изключително тежко местопроизшествие при много гъста мъгла, каза още докторът.

Спешен призив за кръводаряване

Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) призова във Фейсбук хората в цялата страна да дарят кръв за пострадалите във верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия".

От НЦТХ призовават всички, които са здрави и отговарят на условията за кръводаряване, да посетят най-близкия център по трансфузионна хематология и да дарят кръв.

"Нуждата от кръв е постоянна!", посочват от центъра. Кръв и кръвни съставки са необходими всекидневно за лечението на пострадали при пътни произшествия и на тежко болни пациенти, както и при спешни операции. От НЦТХ насърчават хората да даряват и извън кампаниите по повод конкретен инцидент или извънредна ситуация.

Центърът работи денонощно, за да осигурява кръв и кръвни съставки за нуждите на лечебните заведения при спешни състояния, тежки инциденти и други медицински случаи, се посочва в публикацията.

Двете катастрофи на АМ "Тракия" станаха по-рано днес при гъста мъгла на АМ "Тракия" в района на пътен възел "Зимница", край Ямбол. По информация на БТА в сблъсъците са участвали над 70 превозни средства. Заради тежките инциденти движението по магистралата беше сериозно затруднено. Причините за катастрофите се изясняват.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.