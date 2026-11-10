Първоначален удар между две коли, които пламнали, е отприщил верижните сблъсъци с участието на над 70 коли, съобщи областният управител на Сливен

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Премиерът Румен Радев съобщи, че загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Зимница тази сутрин са 11 души, а ранените са 48. Новината го е заварила в правителствения самолет по пътя за Варна, уточни той в присъствието на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Искам да благодаря на госпожа фон дер Лайен за нейното разбиране, че прекратяваме програмата за нашата среща днес. Новината за трагедията на автомагистрала "Тракия" с толкова много жертви ни завари в правителствения самолет по пътя за Варна.

Премиерът изказа съболезнования към семействата на загиналите и съобщи, че веднага е изпратил вътрешния министър Иван Демерджиев с правителствения самолет в Бургас, за да извозва ранени към София. Два "Спартана" кацнаха на летището с носилки и лекарски екипи, които са в готовност да транспортират пострадали към болници в столицата от лечебните заведения в Сливен и Ямбол, уточни Радев.

"Остава готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас към болници в София", добави Радев. Премиерът обясни, че тъй като ранените са основно приети в сливенската и ямболската болници, МО е наредило пребазиране на двата военни транспортни самолета "Спартан" от Бургас на летището в Безмер. И добави, че също по-късно ще замине за мястото на инцидента. "А веднага след раздялата ми с госпожа фон дер Лайен след малко, аз и министърът на отбраната потегляме за Бургас, Сливен и Ямбол.", каза премиерът.

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Над 70 автомобила са участвали във верижните катастрофи край Зимница, съобщи по-рано областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Верижният сблъсък е тръгнал от удар между две коли. При удара те се запалили, обясни Кашеров, цитиран от БТА.

След това е последвала верижна катастрофа в двете посоки на магистралата, добави Кашеров, който е на мястото на инцидента. По думите на Кашеров вероятната причина за произшествието е гъстата мъгла. "Няма автомобили, преминали през мантинелата в насрещното платно. Почти всички пострадали са транспортирани с линейки до лечебни заведения", уточни той.

Снимка: БТА

Общо 16 пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" - Сливен, съобщиха от лечебното заведение. Четирима от пострадалите са настанени в Отделението по реанимация, а трима - в отделението по неврохирургия. Състоянието на останалите пациенти се уточнява.

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров заяви, че медицинските екипи работят експедитивно и на всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ. Веднага след получаването на информация за катастрофата плановите операции в лечебното заведение са били преустановени, а медицинските екипи са приведени в готовност да посрещнат постъпващите с линейки пациенти, допълниха от болницата.

Снимка: БТА

На мястото на тежкото произшествие бяха изпратени екипи на Спешна медицинска помощ Сливен, полицейски патрули и пожарни автомобили, а по думите на кмета Стефан Радев, те са се отзовали светкавично. "От името на общината и лично от мое име изразявам искрената си съпричастност към близките на жертвите. Пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване, а на техните семейства - сили и кураж в този труден момент", изказа съболезнованията си кметът на града.

Снимка: БТА

Премиерът Румен Радев отмени правителственото заседание и изпрати на място правителствения самолет за транспортиране на ранените, а по-рано и от МО вдигнаха "Спартан" от Бургас, който да се включи в транспортирането на пострадалите, ако се наложи.

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