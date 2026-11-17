Украйна е използвала ракети "Нептун" и FP-5 "Фламинго", както и дронове "Паляница" и "Рута" при атаката

22757 Скрийншот: Zelenskiy/Official in Telegram

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Част от Кримския мост, който свързва Русия с окупирания полуостров Крим, се е срутила след нанесения по-рано украински удар. Видеозаписи и снимки показват, че секция от пътното платно е рухнала във водата. Паралелният железопътен мост изглежда е останал непокътнат.

Украинският президент Володимир Зеленски разкри подробности за операцията срещу ключовото пътно съоръжение и заяви, че тя е била координирана от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съвместно с Генералния щаб на въоръжените сили. По думите му атаката е била ответна мярка за руските удари по украинската инфраструктура.

Държавният глава уточни, че операцията е преминала през седем етапа и е била подготвяна в продължение на няколко седмици. Украинските сили последователно са унищожавали системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за радиоелектронна борба и други обекти по пътя към основната цел.

За операцията са използвани различни украински оръжейни системи, сред които Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и ракетите Р-360 "Нептун".

В решаващия етап безпилотниците "Паляниця" са поразили автомобилната част на моста. Железопътната част е била атакувана с ракети "Нептун" и дронове "Рута" и FP-5. Зеленски посочи и използването на ракети "Фламинго" за контролирано поразяване на целта, като подчерта, че връзката с бойните средства е останала активна до последните секунди.

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Руското министерство на транспорта потвърди атаката и съобщи, че движението по моста е преустановено. Според ведомството той е бил повреден при удар с дронове, а специалисти оценяват нанесените щети. Оттам уточниха, че няма пострадали при самия инцидент.

Кримският мост е ключова снабдителна артерия за руските войски. Той има и огромно символично значение за руския президент Владимир Путин, който превърна изграждането му в приоритет след анексирането на Крим през 2014 г. Съоръжението струва около 3,7 милиарда долара и е дълго близо 19 километра. То е най-дългият мост в Европа. Според руски държавни медии инфраструктурата е проектирана да обслужва по 40 000 автомобила дневно, 14 милиона пътници и 13 милиона тона товари годишно.

Размяната на удари по стратегическата инфраструктура се случва само два дни преди планираната тристранна среща между американския президент Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. Разговорите трябва да се проведат в китайския град Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC).

Тръмп заяви в понеделник, че очаква да обсъди войната в Украйна с руския и китайския си колега. Това стана въпреки по-ранни сигнали от американски представители, че конфликтът няма да бъде сред темите на разговорите.

"Ще говорим за любимата ми тема - Украйна", заяви Тръмп пред журналисти при отпътуването си от Белия дом, цитиран от Си Ен Ен.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази опасения, че тристранната среща между Тръмп, Си и Путин може да доведе до договорки за бъдещето на Украйна без участието на Киев.

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