822 Скрийншот: YouTube, "Афера"

Чуйте статията:

Видеозапис от среща на кмета на Варна Благомир Коцев с бизнесмените Марин Митев от ТИМ, Даниел Славов - Дънката и собственика на фирма "Титан" Даниел Борисов бе публикуван от сайта "Афера".

Разговорът се провежда в семейния ресторант на варненския градоначалник, а кадрите са от охранителна камера. Медията разпространи и скрийншот на чат, за който твърди, че е между четиримата, които си уговарят срещата в заведението.

Малко по-късно самият кмет обясни с пост във Facebook какъв е бил поводът за срещата, като не посочи конкретна причина защо тя се е състояла в семейното му заведение.

На клипа се вижда празен ресторант, след което на маса сядат двама мъже, трети мъж край тях се оглежда, а след това застава настрани за охрана. Около три минути по-късно в ресторанта влиза и Благомир Коцев, който се ръкува с мъжете и сяда с тях на масата. Минута по-късно към компанията се присъединява и четвърти мъж, който сяда при тях, а заведението все така остава празно и те са единствените посетители.

"Вече многократно съм казвал пред медиите, че съм разговарял с Даниел Славов и Марин Митев защото в разговорите ми с общински съветници от "Български глас" и "Алтернативата" самите те ми посочваха съответно Славов и Митев като хората, които вземат решенията. Това е моделът, с който се сблъсках като кмет. И колкото и да е трудно, Варна трябва да върви напред", пише Коцев във Facebook и продължава:

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Срещата от записа, който излезе днес в медиите, е от декември 2024 г. Тя беше по молба на един от собствениците на фирмата за сметопочистване. Всички във Варна сме недоволни от услугата. Затова поисках от него повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен".

По думите на варненския кмет собственикът на фирмата е поискал анекс към договора, а Митев и Славов са били поканени от него, за да потвърдят, че ще подкрепят такова решение в Общинския съвет.

"В крайна сметка отказах да анексирам договора на фирмата, защото исканата промяна се оказа в разрез със закона", добавя Коцев.

И потвърждава, че срещата се е провела в 16 часа в работен ден, в ресторанта на семейството му.

"Казвам публично кой беше там, какво поисках и какво отказах. А сега хората, които водят тази война срещу свободните хора на Варна, представят тази среща като компромат срещу мен", заявява още Коцев.

"Ще продължа да изисквам от всеки изпълнител услугата, за която Варна плаща. И когато от мен поискат решение в ущърб на града, отговорът ми ще бъде същият", пише на финала на поста си варненският кмет.

Само преди ден собственикът на ТИМ Марин Митев заяви в интервю по БНР, че е в приятелски отношения с Коцев. Интервюто му беше в отговор на твърденията на Коцев, че отстраняването му от кметския пост е под натиск на ТИМ и Даниел Славов-Дънката заради обществени поръчки и проекти, на които се противопоставял. Коцев заяви, че случилото се с него е преврат, организиран от Дънката, а с екипа му са били под постоянните атаки на хора, които искали да управляват Варна. Митев отрече каквото и да е влияние над управлението на града и добави, че вече е пенсионер.

"Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари. Като коментар, не на позиция на нещо, а като приятел, като гражданин", заяви Митев. Той разказа, че се са срещали редовно с кмета. "По принцип всички срещи са по негова инициатива. Да върна назад - когато трябваше да става областен управител, той се обади и каза, че е притиснат. Предварително се извини, че е притиснат от София и в името на - хайде да не казвам на популизма - на пиара, дойде с идея да спре автомобилите на Алея Първа. Момчето се извини, и аз му казах: "Ами хубаво, добре, така като са ти наредили", разкри още бизнесменът.

С днешна дата самият Благомир Коцев обясни, че с Митев имат работни отношения - между бизнес и община. Той иронизира твърдението на основателя на ТИМ, че между тях има приятелство.

"Това ми звучи като репликата на Борисов - той винаги е приятел с всички. Но в крайна сметка тук няма приятелства, тук има работни отношения и едно присъствие в Общинския съвет, което предполага, че кметът трябва да общува с тези, които вземат решения в местния парламент. Аз съм изключително радостен, че в крайна сметка факторите, които вземат решения за този град в Общинския съвет, излязоха на светло, за да могат хората да знаят кой взема решенията и кой влияе най-малкото върху тях, за да може всичко да бъде прозрачно", заяви Коцев пред журналисти. Кметът посочи, че с Митев са разговаряли за проектите, свързани с негови компаниии - като Алея Първа и стадион "Варна".

"Аз съм отстоявал обществения интерес, както за Алея Първа, където винаги съм държал да няма автомобили. Да, нека бъде една добре развита връзка между морето и града - това е абсолютно безспорно, че трябва да се случи. Варна има нужда от такава променада, но да няма автомобили и да отговаря на желанията на хората. Затова винаги съм искал да има обществени обсъждания, както и ясна прозрачност при обществените поръчки. Това се отнася и за стадиона. Варна има нужда от стадион", обясни градоначалникът.

По отношение на твърденията за разговори с бизнесмена Даниел Славов-Дънката кметът заяви, че е имало очаквания определени проекти да получават подкрепа в Общинския съвет. Той посочи, че се е противопоставял на предложения, при които администрацията е установявала нередности.

"Има едни вратички, през които те са се опитвали да минават. През годините са имали такова влияние - специално господин Славов, че в общината всички са се съобразявали с неговото желание. Мога да кажа, че и много голяма част от администрацията и от хората там са работили в тясно сътрудничество с него, включително и строителният контрол, който, знаете, уволних поради ясни съмнения, че са прикривали случилото се в "Баба Алино" през годините", каза Коцев.

В интервю пред БНТ кметът каза, че е имало случаи, в които е насочван от общински съветници към неформалните им лидери, за да бъдат прокарани определени решения във фрагментирания ОбС в града с 12 партии, от които 4 са бизнес групи.

Сайтът "Афера", който тиражира видеото от срещата на кмета с бизнесмените, публикува критични материали за Благомир Коцев още от времето му на областен управител през 2022 г., след това по време на кметуването му в общината и съдебните производства срещу него. Именно в "Афера" излязоха серията от текстове и аудиозаписи, за които се твърдеше, че са свързани с корупционни действия в общината. Те бяха публикувани, докато кметът беше в ареста в София.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.