Мъглата рязко се е сгъстила до видимост под 10 метра, а мелето в отсрещната лента вероятно е било и заради разсейване от първото, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов

15801 Снимка: БТА

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Камион е засякъл рейс, вследствие на което тир с жито е ударил автобуса, а в товарното превозно средство се е блъснала кола. Така е започнала първата верижна катастрофа на магистрала "Тракия", която е станала в посока Бургас около 7 часа сутринта, разказаха на брифинг от МВР и прокуратурата.

Мъглата се е сгъстила внезапно, като по свидетелства на шофьори видимостта рязко е спаднала от 70-80 на 10 метра. Втората верижна катастрофа освен заради мъглата е станала и заради отвличането на вниманието на водачите, станали свидетели на първата.

Незабавно са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи с линейки, които са предприели незабавни действия по оказване на първа помощ на пострадалите, посочи главният секретар на МВР Любомир Николов.

"Пристигайки на място, установяваме, че първото пътно-транспортно произшествие е настъпило в лентата посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на рейс, превозващ група лица и впоследствие зад него реализира пътно-транспортно произшествие с товарен автомобил, превозващ жито и вече в него се удря в задната му част лек автомобил", обясни той.

"Всички загинали, за които съобщихме, се намират в тази лента в посока Бургас и най-вероятно пътно-транспортното произшествие е настъпило вследствие на гъста мъгла, която е възникнала внезапно. Това, което обясняват свидетели, очевидци на място, е, че видимостта в платното в посока Бургас тук е била около 70-80 м и в един момент рязко спада на 10 м", добави Николов.

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От МВР предполагат, че в платното в посока София произшествието е настъпило отново по същия механизъм, но и заради другото.

"Предполагам, че съвпадението на мястото, където е възникнало и едното, и другото, е вследствие на разсейване и отклоняване вниманието на водачите от това платно, след като са забелязали настъпилото тежко верижно пътно-транспортно произшествие в посока Бургас", обясни още главният секретар на МВР.

Той подчерта, че при такива тежки метеорологични условия всеки един водач следва да се съобрази с пътната обстановка към настоящия сезон и време.

"Следвало е да се спази съответната дистанция и ограничение на скоростта, която е обозначена в пътните знаци на магистрала "Тракия". Естествено, че може би трябва да помислим в насока там, където има концентрация на мъгли, да подобрим пътната маркировка", каза Николов, като отбеляза, че има европейска практика за светлоотразителни линии в определени участъци.

Главният секретар на МВР увери, че ще бъде направена експертиза и ще се изследва детайлно цялото пътно-транспортно произшествие, включително с дрон.

"Ще се запечатат абсолютно всички кадри, относими към образуваното вече следствено дело. Изчакваме изследователи от национална следствена служба, цял екип от 9 човека пътува насам, тъй като произшествието е доста тежко и се налагат специални знания в тази насока", обясни Николов.

Образувани са две досъдебни производства, тъй като се касае за две отделни катастрофи в двете посоки, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Той обясни, че националната следствена служба ще имат изключително много работа по първоначалните процесуално-следствените действия - огледи, разпити на свидетели на очевидци.

Снимка: БТА

"И, разбира се, след събиране на тези първоначални доказателства ще се преценяват какви експертизи да се назначават. Със сигурност ще бъдат назначени много експертизи, тъй като случай е изключително тежък", каза Дочев.

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