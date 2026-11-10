Камион, автобус, тир с жито и автомобил са започнали първата верижна катастрофа на "Тракия"
Мъглата рязко се е сгъстила до видимост под 10 метра, а мелето в отсрещната лента вероятно е било и заради разсейване от първото, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов
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Камион е засякъл рейс, вследствие на което тир с жито е ударил автобуса, а в товарното превозно средство се е блъснала кола. Така е започнала първата верижна катастрофа на магистрала "Тракия", която е станала в посока Бургас около 7 часа сутринта, разказаха на брифинг от МВР и прокуратурата.
Войната по пътищата
Мъглата се е сгъстила внезапно, като по свидетелства на шофьори видимостта рязко е спаднала от 70-80 на 10 метра. Втората верижна катастрофа освен заради мъглата е станала и заради отвличането на вниманието на водачите, станали свидетели на първата.
Незабавно са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи с линейки, които са предприели незабавни действия по оказване на първа помощ на пострадалите, посочи главният секретар на МВР Любомир Николов.
"Пристигайки на място, установяваме, че първото пътно-транспортно произшествие е настъпило в лентата посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на рейс, превозващ група лица и впоследствие зад него реализира пътно-транспортно произшествие с товарен автомобил, превозващ жито и вече в него се удря в задната му част лек автомобил", обясни той.
"Всички загинали, за които съобщихме, се намират в тази лента в посока Бургас и най-вероятно пътно-транспортното произшествие е настъпило вследствие на гъста мъгла, която е възникнала внезапно. Това, което обясняват свидетели, очевидци на място, е, че видимостта в платното в посока Бургас тук е била около 70-80 м и в един момент рязко спада на 10 м", добави Николов.
От МВР предполагат, че в платното в посока София произшествието е настъпило отново по същия механизъм, но и заради другото.
"Предполагам, че съвпадението на мястото, където е възникнало и едното, и другото, е вследствие на разсейване и отклоняване вниманието на водачите от това платно, след като са забелязали настъпилото тежко верижно пътно-транспортно произшествие в посока Бургас", обясни още главният секретар на МВР.
Той подчерта, че при такива тежки метеорологични условия всеки един водач следва да се съобрази с пътната обстановка към настоящия сезон и време.
"Следвало е да се спази съответната дистанция и ограничение на скоростта, която е обозначена в пътните знаци на магистрала "Тракия". Естествено, че може би трябва да помислим в насока там, където има концентрация на мъгли, да подобрим пътната маркировка", каза Николов, като отбеляза, че има европейска практика за светлоотразителни линии в определени участъци.
Главният секретар на МВР увери, че ще бъде направена експертиза и ще се изследва детайлно цялото пътно-транспортно произшествие, включително с дрон.
"Ще се запечатат абсолютно всички кадри, относими към образуваното вече следствено дело. Изчакваме изследователи от национална следствена служба, цял екип от 9 човека пътува насам, тъй като произшествието е доста тежко и се налагат специални знания в тази насока", обясни Николов.
Образувани са две досъдебни производства, тъй като се касае за две отделни катастрофи в двете посоки, съобщи окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Той обясни, че националната следствена служба ще имат изключително много работа по първоначалните процесуално-следствените действия - огледи, разпити на свидетели на очевидци.
"И, разбира се, след събиране на тези първоначални доказателства ще се преценяват какви експертизи да се назначават. Със сигурност ще бъдат назначени много експертизи, тъй като случай е изключително тежък", каза Дочев.