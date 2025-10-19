Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец.

Войната по пътищата

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.

По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място, предаде БТА.

В Районно управление - Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

В събота вечерта отново след самокатастрофа, но между селата Михнево и Кърналово в община Петрич, загина 24-годишна жена.

Аудито, в което е пътувала, е излязло извън платното за движение и се е обърнало по таван. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилна болница за активно лечение в Петрич за извършване на медицински преглед.

