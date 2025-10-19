Шофьор на 33 години е загинал при катастрофа тази нощ в радневското село Знаменосец.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
Сигнал за инцидента е получен малко преди 2:00 часа.
По първоначална информация е катастрофирал самостоятелно лек автомобил "Ауди", управляван от 33-годишен мъж, който е загинал на място, предаде БТА.
В Районно управление - Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.
В събота вечерта отново след самокатастрофа, но между селата Михнево и Кърналово в община Петрич, загина 24-годишна жена.
Аудито, в което е пътувала, е излязло извън платното за движение и се е обърнало по таван. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилна болница за активно лечение в Петрич за извършване на медицински преглед.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
