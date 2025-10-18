Пешеходец загина на столичен булевард при неправилно пресичане тази вечер.

Войната по пътищата

Самоличността на жертвата е установена, става въпрос за мъж на 60 години.

Той е преминавал през платното при червен светофар на на кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер", когато е бил блъснат, съобщи полицията. 

Въпреки че няма вина, шофьорът на автомобила, прегазил човека, е избягал и се издирва.

Движението е затруднено, а районът е отцепен, уточни БТА.

На 70 м е излетял 200-килограмовият двигател на колата, с която се убиха трима ученици
По свидетелства на очевидци, споделени във Фейсбук, гледката е била потресаваща.

Снимка: БТА

Това е четвърта жертва на пътя за последните по-малко от 24 часа, след като късно снощи загинаха трима ученици, блъснали се с автомобила си в крайпътно дърво край Созопол. Зад волана на летящата с висока скорост кола е бил 18-годишен съвсем пресен шофьор, взел книжка само ден по-рано.

