Пешеходец загина, блъснат на червен светофар в столицата, шофьорът избяга
60-годишният мъж е пресичал неправилно на бул. "Тодор Каблешков", районът е отцепен
Пешеходец загина на столичен булевард при неправилно пресичане тази вечер.
Войната по пътищата
Самоличността на жертвата е установена, става въпрос за мъж на 60 години.
Той е преминавал през платното при червен светофар на на кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер", когато е бил блъснат, съобщи полицията.
Въпреки че няма вина, шофьорът на автомобила, прегазил човека, е избягал и се издирва.
Движението е затруднено, а районът е отцепен, уточни БТА.
По свидетелства на очевидци, споделени във Фейсбук, гледката е била потресаваща.
Това е четвърта жертва на пътя за последните по-малко от 24 часа, след като късно снощи загинаха трима ученици, блъснали се с автомобила си в крайпътно дърво край Созопол. Зад волана на летящата с висока скорост кола е бил 18-годишен съвсем пресен шофьор, взел книжка само ден по-рано.