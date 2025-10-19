Инцидентът е станал край Пловдив, а шофьорът е задържан от полицията

8483 Снимка: БТА

Черната серия от началото на уикенда по родните пътища продължава.

Отново загубен човешки живот при пореден инцидент на пътя с млад шофьор зад волана.

Момиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 23:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил "Мерцедес", който се блъснал в мантинела.

Инцидентът е станал в района на 130-и км на АМ "Тракия", край село Желязно в посока Бургас.

Спешният медицински екип само е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, който е на 20 години, е задържан с полицейска заповед, в рамките на образувано досъдебно производство.

Отново снощи при самокатастрофа край Раднево загина 33-годишен мъж, а друга млада жена - пътничка в автомобил край Петрич, намери смъртта си на място при подобен инцидент.

А междувременно автомобилната агенция проверява обучението и изпита на 18-годишния Йордан, който катастрофира смъртоносно край Созопол и загина заедно с двама свои съученици, спътници в автомобила. Разпореждането е на транспортния министър Гроздан Караджов.

Според експертите младежът, който е взел книжка само ден преди фаталния сблъсък в дърво, е шофирал най-малко със 180 км/ч. По данни на шефа на ДАИ ученикът е взел изпита си по кормуване на 23 септември. Ще се преглеждат и всички видеозаписи от процеса на шофьорската му подготовка.

