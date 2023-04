108 Снимка: Личен архив/Колаж: Петя Александрова, Dir.bg

Повод за този подкаст е един от актуалните хитове в света, обявен за колаборация от поп изпълнителите The Weeknd и Drake, но създаден от изкуствен интелект. Имат ли изпълнителните авторско право върху нещо, което не са изпели? А притежават ли собствените си гласове? Песента може да се чуе онлайн, въпреки че вече няколко пъти е премахвана.

"Популярната музика, която се консумира в света и идва основно от САЩ, е вече в голяма степен автоматизирана. В повечето хитови парчета няма един артист, който сам да си пише текстовете и аранжировката към тях. По-скоро имаш назначени 20-ина души, чиято цел е да създадат един хит, който да се върти. Ние сме улеснили работата на изкуствения интелект още преди да се появи" - това казва писателката Йоанна Елми в новия епизод на аудио подкаста "Trendy" и допълва: "Защото талантът да свириш на определен инструмент или да бъдеш добър вокалист - вече не се цени толкова високо. В тази ситуация за изкуствения интелект е изключително лесно да събере този музикален проект, който е изчислен, отколкото креативен и да възпроизведе много такива произведения".

Йоанна дава за пример и книгата "The Song Machine" , в която се обяснява процеса по мигриране от големите текстописци на 60-те, 70-те и 80-те - към песни по калъп. В тази книга се казва, че всичко започва с Ace of Base и песента "All That She Wants" - лесно достъпни песни, които да си тананикаш. Така се стига до началото на новия век, с парчета като тези на Бритни Спиърс - "Дори най-голямата безсмислица, ако има атрактивен бийт, се превръща в хит".

Къде са следващите Pink Floyd? Какво ново би могло да бъде казано чрез музиката? И този екзистенциален въпрос се поставя на обсъждане в подкаста. Йоанна Елми припомня Борхес, който казва, че има 6 сюжета, които се въртят, но интересното продължава да бъде "как ще разкажеш една история". Тя говори за новите креативни гласове, които да интерпретират вечни теми.

"Много от младите хора искат резултат, вместо процес. Когато ги попитате "Какво искат от този живот" - те казват - "Искам да бъда популярен". Те не се съсредоточават върху това, което могат да дадат на света, а върху резултата от въпросния процес, без да са го преживели. Изкуственият интелект ни осигурява това - резултат, зад който няма особен процес. Това е просто комбинативност" - казва писателката Йоанна Елми.

