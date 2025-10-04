Морето в Царево се напълни с хора, събиращи столевови банкноти, след като отнесеният от стихията сейф със злато и пари се разби край понтона в късния следобед, предаде бургаският сайт "Флагман". 

Металната каса е собственост на местен жител, чийто е най-големият автосервиз в курортното градче. Той държал голяма сума пари и злато в сейфа, тъй като смятал, че това е най-сигурното място. В петък рано сутринта обаче двуметровата приливна вълна буквално отнесла цялото офис оборудване на фирмата, включително и голямата метална каса.

До късно вечерта близки на собственика и негови служители търсели с фенерчета сейфа в дeрето. Тази сутрин мъжът дори започнал да пренася с багер земна маса в двора на автосервиза си, за да търси изгубеното.

Сейфът обаче се оказал в морето, а сега жители на близката ромска махала усилено събират банкноти от водата.

След проливните дъждове и последвалите наводнения в област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище "Елените". Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

