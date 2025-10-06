След няколко дни успокояване на метеорологичната обстановка днес отново заваля, като в няколко области от Югозападна, Южна и Югоизточна България е обявен оранжев код за интензивни валежи. 

Водокалипсис

Очаква да паднат около, а на места и над 100 литра на квадратен метър.

Предупреждение от първа степен - жълт код за интензивни валежи, е обявено за Централна и Североизточна България.

"Валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната", обясни метеорологът Анастасия Стойчева пред NOVA.

По думите ѝ за 7 октомври се очаква да бъде обявен и червен код за Южна, Югоизточна и Североизточна България.

На този фон в Царево спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси след наводнението от петък, предава БНТ.

С най-сериозни поражения са Изгревско дере и река Черна, която минава през града. Аварийните екипи са в пълна готовност при влошаване на метеорологичната обстановка.

"Веднага като получихме информация, ние затворихме пътя, за да може да не преминават коли, и извършихме почистване на инфраструктурата. В момента се изготвя проект за обход, за да може да се преминава към Малко Търново. Сега има обходен маршрут през село Бродилово", каза Митко Порязов - директор на Областното пътно управление в Бургас.

Той обясни, че съществуващото съоръжение е от 1960 година. Предстои да бъде изградено ново по съвременните изисквания, така че "ще бъде устойчиво на такива наводнения".

След бедствието в Царево: Водата се отдръпва и идват мародерите
Виж още След бедствието в Царево: Водата се отдръпва и идват мародерите

Денис Диханов - зам.-кмет на Община Царево, поясни, че системата BG-ALERT ще бъде активирана с цел информация и предупреждение.

Щетите по бедствието все още се изчисляват.

Румен Колев - началникът на полицията в Царево, каза, че полицейското присъствие се налага, за да бъде защитен живота на жителите на града.

"Към момента сме изградили навсякъде КПП-та, има охрана на критичните точки", заяви Колев.

Винаги има нужда от доброволци в такива ситуации, каза директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в ефира на БНТ в отговор на въпрос дали има нужда от допълнителна помощ след усложняването на метеорологичната обстановка в страната.

Спират достъпа до "Елените" от понеделник, собствениците - основно украинци и руснаци
Виж още Спират достъпа до "Елените" от понеделник, собствениците - основно украинци и руснаци

Още от петък сме във връзка с Националната асоциация на доброволците в България, така че чрез тях и съответните общини е необходимо всеки, който има желание да помогне, да установи контакт и да му бъдат дадени съответните указания, посочи комисар Джартов, цитиран от БТА.

По негови думи в петък е имало около 300 човека на терен в цялата страна. В Елените бяха 10 екипа с повече от 20 служители, които оказваха помощ. Те винаги си рискуват живота при такива обстоятелства, добави Джартов.

По отношение на мерките за справяне с предстоящите валежи Джартов посочи, че се съобразяват с метеорологичните условия. В тези рискови места предвиждаме подсилено дежурство, а техниката задължително се проверява, каза той. Организира се и патрулиране - обикалят се критичните места, които предварително са уточнени, и нашите екипи са винаги в готовност, добави комисарят.

Трескава надпревара с времето в "Елените" преди да завали отново (видео/снимки)
Виж още Трескава надпревара с времето в "Елените" преди да завали отново (видео/снимки)

По думите на Джартов общините Монтана, Чипровци, Вършец и Трън са били най-засегнати по отношение на паднали дървета заради обилния снеговалеж.

За BG-ALERT комисар Джартов посочи, че системата работи по начина, по който се очаква. За да може да бъде използвана тази система, е необходимо да имаме информация, каза той. Тя не е автоматизирана и не се задейства самостоятелно, добави комисарят.

Руска гражданка е четвъртата жертва на наводнението в "Елените"
Виж още Руска гражданка е четвъртата жертва на наводнението в "Елените"

В усложнената метеорологична обстановка в страната на 3 октомври загинаха хора и бяха предизвикани редица щети - материални, инфраструктурни и други. Наводненията в района на курортното селище Елените взеха четири жертви.

ИЗБРАНО
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно" Лайф
Без Венета Райкова в "Преди обед" следващата седмица, обяснението - "здравето е по-важно"
81106
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби Корнер
ЦСКА изпусна Лудогорец в дълго и вълнуващо дерби
5422
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика? Бизнес
Цените, заплатите, инфлацията: Пред прегряване ли е българската икономика?
5249
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю) IT
Първият таблет на Vivacom е при нас. Ето какво може той (ревю)
870
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин Impressio
Хероин от непознат наркодилър убива иконата Джанис Джоплин
6884
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята Trip
Жеги, тълпи, глоби и бомбена заплаха – тазгодишният Октоберфест ще остане в историята
1223
Домашна халва с шамфъстък Вкусотии
Домашна халва с шамфъстък
183
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент? Zodiac
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
257
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд Времето
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
12542