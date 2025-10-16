Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време

201 Снимка: Областна дирекция на МВР в Бургас

Обстановката на територията на община Царево и региона постепенно се нормализира след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщават от Общината на официалната си Фейсбук страница.

Няма данни за бедстващи или пострадали хора. Всички реки и дерета остават проводими, уточняват от местната администрация.

Дежурни екипи на МВР и Общината бяха на терен през цялата нощ. Общинският щаб проведе заседание и следи развитието на ситуацията, информират още от Община Царево.

Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време.

От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни и при необходимост да потърсят съдействие от дежурните екипи на телефон 112 или в общината, предаде БТА.

В сряда вечерта областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище Елените.

От администрацията призоваха гражданите да бъдат внимателни, да следят за актуална информация и да ограничат придвижването си при влошени метеорологични условия.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание!При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласеше съобщението.

Кметът на Царево Маринов Киров също предупреди хората да бъдат предпазливи, защото се очаква да падне дъжд до 50-80 л/кв., дори повече на места.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.