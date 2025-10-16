Обстановката на територията на община Царево и региона постепенно се нормализира след интензивните валежи през изминалата нощ, съобщават от Общината на официалната си Фейсбук страница.

Водокалипсис

Няма данни за бедстващи или пострадали хора. Всички реки и дерета остават проводими, уточняват от местната администрация.

Дежурни екипи на МВР и Общината бяха на терен през цялата нощ. Общинският щаб проведе заседание и следи развитието на ситуацията, информират още от Община Царево.

Остава в сила предупреждението за потенциално опасно време.

От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни и при необходимост да потърсят съдействие от дежурните екипи на телефон 112 или в общината, предаде БТА.

В сряда вечерта областният управител на Бургас активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за общините по Южното Черноморие, Свети Влас и ваканционно селище Елените.

Задействаха BG-Alert в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои, кои са критичните точки
Виж още Задействаха BG-Alert в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои, кои са критичните точки

От администрацията призоваха гражданите да бъдат внимателни, да следят за актуална информация и да ограничат придвижването си при влошени метеорологични условия.

"Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание!При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас", гласеше съобщението.

Кметът на Царево Маринов Киров също предупреди хората да бъдат предпазливи, защото се очаква да падне дъжд до 50-80 л/кв., дори повече на места.

ИЗБРАНО
bTV и Венета Райкова се разделят Лайф
bTV и Венета Райкова се разделят
17121
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му Корнер
Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му
18806
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света? Бизнес
Как Италия натрупа третите по големина златни резерви в света?
2607
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
2415
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
11793
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
1383
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж? Trip
Защо винаги трябва да носите тенис топка в ръчния си багаж?
4874
Запечени патладжани със сирене и моцарела Вкусотии
Запечени патладжани със сирене и моцарела
1231
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация? Zodiac
Кои зодии знаят как да намерят компрометираща информация?
632
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света Времето
САЩ може да се откажат от един от най-големите соларни паркове в света
360