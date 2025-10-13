До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, заяви кметът Марин Киров

878 Снимка: БТА

Междуведомствената комисия под ръководството на вътрешния министър Даниел Митов одобри средства за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г. в Царево.

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври, като този път държавата се е ангажирала със сериозни мерки за превенция.

"Благодарение на редовното правителство бяха одобрени близо 5 млн. лв. за ремонт на разрушени улици и за разплащане към фирмите, които участваха тогава в разчистването. Казвам това, защото от 2023 до днес сме имали общо 5 правителства и трябва да сме наясно, че политическата и финансовата стабилност на държавата са важни", каза кметът на Царево Марин Киров, цитиран от БНТ.

"До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите. Имаме подкрепата за бързо възстановяване, благодаря за ангажираността на министрите и парламентарното мнозинство. Ще бъдем готови да посрещнем успешен туристически сезон 2026", добави градоначалникът.

След проливните дъждове и последвалите наводнения в област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище "Елените". Евакуирани бяха 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

