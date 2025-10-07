В тези пет денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарната служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни, заявяват от администрацията

360 Снимка: БТА

Фалшиви новини и подвеждащи снимки от наводнението през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи след локалното наводнение в Лозенец днес, съобщиха от пресцентъра на Община Царево.

От администрацията подчертават, че към момента няма сигнали за бедстващи или пострадали хора в населеното място.

Призоваваме към отговорно поведение. В тези пет денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарната служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни, се казва още в съобщението на пресцентъра.

Дъждът към момента спря и водата се изтича от реките и деретата към морето, информират от Общината. Днес е имало локални заливания на пътното платно и улици, причинени не от преливане на реки, а от вода дошла от неурбанизирани територии през републиканските пътища, добавя БТА.

Заради проливния дъжд, неучебен беше денят за училища и детски градини на територията на цялата община. Мярката е с цел превенция и се наложи след 7:00 ч. поради усилване на дъжда.

Обстановката на територията на община Царево беше нормална през нощта, въпреки проливния дъжд, но остава предупреждението за следващите часове и дни.

Продължаваме да следим обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия. Бъдете внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Не предприемайте пътуване и излизане без причина, пише още в съобщението.

Трябва да се вземат адекватни мерки от държавата и общините за анализ на речните корита и дерета, в противен случай наводненията като тези по южното Черноморие от последните дни може да се повторят, заяви пред журналисти кметът на Царево Марин Киров, който присъства днес на церемонията по обявяването на резултатите и награждаването в 13-ото издание на националния конкурс "Кмет на годината" 2025.

