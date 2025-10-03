Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас, съобщава кметът на града Димитър Николов в профила си във Facebook.

Водокалипсис

"110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас. На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от Бургас, е отчетен абсолютен рекорд- 249 литра на квадратен метър", пише градоначалникът.

По думите му откакто е монтирана системата за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв. м.

"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време! Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", добавя кметът на Бургас.

Малко по-рано Николов обяви частично бедствено положение в крайморския град. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на град Бургас, кварталите, Рибарско селище, село Маринка и вилна зона "Черниците".

Според данните на хидрометеорологичната станция във вилната зона "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа".

Част от хората в курортно селище Елените отказват да се евакуират
Виж още Част от хората в курортно селище Елените отказват да се евакуират

Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони, съобщиха по-рано от Община Бургас.

ИЗБРАНО
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал Лайф
Уилям: Ще променя монархията, когато стана крал
11372
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0 Корнер
Разлика в класите: Шестият в испанската Ла Лига не даде шанс на Лудогорец - 2:0
4414
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards Бизнес
Технополис и Практикер спечелиха 7 награди на Career Show Awards
2153
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците IT
Британското космическо командване: Нашите сателити са заглушавани от руснаците
1483
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам Impressio
Гений, принуден да твори, измъчван от съвест, страх и срам
6479
Мойен: Островът, който остана верен на природата Trip
Мойен: Островът, който остана верен на природата
665
Пържени филийки по френски Вкусотии
Пържени филийки по френски
2551
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние? Zodiac
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
1661
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник Времето
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
2636