Паднали са 249 литра на квадратен метър в южната част на града, заявява кметът

296 Снимка: Община Бургас

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас, съобщава кметът на града Димитър Николов в профила си във Facebook.

"110 литра дъжд на квадратен метър отчита хидрометеорологичната станция за Бургас. На трите точки с датчици, които имаме от центъра на юг от Бургас, е отчетен абсолютен рекорд- 249 литра на квадратен метър", пише градоначалникът.

По думите му откакто е монтирана системата за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв. м.

"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време! Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", добавя кметът на Бургас.

Малко по-рано Николов обяви частично бедствено положение в крайморския град. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на град Бургас, кварталите, Рибарско селище, село Маринка и вилна зона "Черниците".

Според данните на хидрометеорологичната станция във вилната зона "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона.

В кв. "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа".

Движението от комплекс "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж".

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони, съобщиха по-рано от Община Бургас.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.